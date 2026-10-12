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„The Social Reckoning” nije klasičan nastavak filma „The Social Network”, već priča o skandalu koji je promenio način na koji javnost gleda na Facebook. Radnja prati novinarsku istragu koja je dovela do objavljivanja serije tekstova „The Facebook Files” 2021. godine i otkrila unutrašnje dokumente kompanije.

U središtu priče nalaze se pitanja koja su i danas aktuelna: šta je Facebook znao o uticaju svojih proizvoda na korisnike i da li je bio spreman da promeni način rada kada su se poslovni interesi sukobili sa bezbednošću ljudi. Film kroz dramu prikazuje događaje koji su izazvali veliku pažnju javnosti i američkih političara.

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Uzbunjivačica otkriva detalje

Fransis Haugen, bivša zaposlena u Facebooku, odlučila je da dokumente kompanije preda novinarima. U filmu je tumači Miki Medison, dok novinara Džefa Horovica, koji je radio na istrazi za „Volstrit jurnal”, igra Džeremi Alen Vajt.

Dokumenti su pokrenuli raspravu o tome kako Facebookovi sistemi utiču na širenje dezinformacija, sadržaj koji podstiče podele i mentalno zdravlje mladih. Haugen je 2021. godine svedočila i pred američkim Kongresom, upozoravajući na posledice odluka koje se donose unutar kompanije.

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Zakerberg u centru priče

Mark Zakerberg, osnivač Facebooka, važan je deo filma, a tumači ga Džeremi Strong. Njegov lik prikazan je kroz sukob između javno isticanih principa slobode govora i pitanja odgovornosti za posledice koje odluke kompanije imaju na društvo.

Jedan od ključnih motiva priče jeste tvrdnja da su poslovni rezultati i angažovanje korisnika mogli da dobiju prednost u odnosu na mere koje bi smanjile štetan sadržaj, ali istovremeno uticale na aktivnost na platformi. Film zato ne postavlja samo pitanje šta je kompanija znala već i kako je postupala kada su se pojavili dokazi o mogućim problemima.

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Priča stiže u novo vreme

Film je napisao i režirao Aron Sorkin, koji se ovim projektom ponovo bavi svetom Facebooka. Za razliku od „The Social Network”, koji je pratio početke društvene mreže i uspon njenog osnivača, novi film istražuje posledice koje je platforma ostavila nakon što je postala deo svakodnevnog života milijardi ljudi.

„The Social Reckoning” stiže u trenutku kada Meta širi svoje poslovanje na veštačku inteligenciju i proizvode koji bi mogli da prikupljaju još više informacija o korisnicima. Zbog toga se pitanja privatnosti, poverenja i odgovornosti ponovo nalaze u centru pažnje, daleko izvan samog filmskog sveta.

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Poverenje ostaje glavno pitanje

Film podseća na to da su problemi o kojima se raspravljalo 2021. godine i dalje važni za razumevanje poslovanja velikih tehnoloških kompanija. Iako je priča dramatizovana, oslanja se na stvarne događaje, dokumente i javno svedočenje uzbunjivačice koje je izazvalo snažne reakcije.

Najvažnije pitanje koje ostaje nakon ove priče odnosi se na podatke koje korisnici svakodnevno daju digitalnim servisima. Što su društvene mreže, veštačka inteligencija i povezani uređaji prisutniji u životu ljudi, to je važnije znati kako kompanije koriste te informacije i koliko su spremne da odgovaraju za posledice svojih odluka.