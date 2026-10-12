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Amazon korisnicima prikazuje posebnu stranicu pod nazivom „About You”, na kojoj se nalaze zaključci o njihovim interesovanjima, navikama i životnom stilu. Ti podaci povezuju se sa aktivnostima na platformi, uključujući kupovine, liste želja, recenzije i interakcije sa Aleksom. Pojedini korisnici tek su nedavno otkrili ovu opciju i počeli da dele ono što je kompanija zabeležila o njima.

Otkriće je brzo privuklo pažnju na društvenim mrežama jer su neki opisi bili toliko lični da su delovali kao uvrede. Jedna korisnica objavila je da je Amazon zaključio da ima ravnu zadnjicu, dok su drugi korisnici pronašli procene o svom izgledu, društvenom životu i svakodnevnim navikama. Neki su se nasmejali tim opisima, ali su drugi počeli da postavljaju pitanje na osnovu čega kompanija dolazi do takvih zaključaka.

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Neki opisi su uvredljivi

Među primerima koji su se proširili internetom nalaze se tvrdnje da jedna korisnica „nema prijatelje”, kao i da je muškarac od 50 godina, iako je reč o ženi. Drugi profili sadržali su komentare o veličini odeće ili fizičkom izgledu, što je kod pojedinih korisnika izazvalo nelagodu i zabrinutost.

Nisu svi zaključci bili uvredljivi. Amazon je, na primer, jednom korisniku pripisao naviku da koristi telefon pod tušem kako bi čitao knjige na Kindleu, što je on potvrdio. Pojavljivale su se i neobične pretpostavke o omiljenim vrstama sladoleda, interesovanju za određene fizičke tipove ljudi ili navikama u održavanju biljaka. Takvi primeri pokazuju koliko profili mogu da budu detaljni, ali ne dokazuju da je svaka procena tačna niti da se svi podaci koriste na isti način.

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Kako da pronađete svoj profil

Korisnici mogu da provere da li im je ova stranica dostupna preko Amazon naloga. Na računaru treba otvoriti odeljak „Account & Lists”, zatim stranicu naloga i pri dnu potražiti opciju „Manage your information”, gde se nalazi odeljak „About you”. Na mobilnom uređaju putanja vodi preko profila, opcije „Account” i odeljka „Shopping preferences”.

Stranica prikazuje sačuvane podatke i pretpostavke koje Amazon povezuje sa korisnikom, ali ne mora da predstavlja kompletnu sliku svih informacija koje kompanija prikuplja. Dostupnost i prikaz opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od naloga ili tržišta. Zato odsustvo takve stranice ne znači nužno da kompanija nema druge podatke o aktivnostima korisnika.

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Privatnost postaje veće pitanje

Ovaj slučaj ponovo skreće pažnju na način na koji internet kompanije stvaraju profile ljudi na osnovu njihovog ponašanja. Pojedinačna kupovina može da otkrije interesovanje za određeni proizvod, ali kombinovanje velikog broja aktivnosti može da dovede do mnogo ličnijih zaključaka o navikama, potrebama i načinu života.

Slična pitanja pojavila su se i nakon izveštaja o velikim količinama podataka koje druge kompanije prikupljaju o svojim kupcima. Što se više podataka povezuje i analizira, to je važnije da korisnici znaju šta se o njima beleži, kako se ti podaci koriste i da li mogu da isprave pogrešne informacije.

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Nije jasno šta se dešava sa podacima

Amazonova stranica omogućava korisnicima da vide određene zaključke, ali samo njeno postojanje ne otkriva kako je svaka procena nastala. Nije potvrđeno da li je svaki opis napravljen automatski, na koji način se proverava njegova tačnost niti da li se svi prikazani podaci koriste za personalizaciju preporuka ili oglašavanje.

Zbog toga je važno razlikovati ono što korisnici vide od onoga što se može dokazati o pozadinskim sistemima kompanije. Čudni opisi jesu razlog za pitanja o privatnosti i transparentnosti, ali bez dodatnih informacija ne može se zaključiti da Amazon na osnovu svakog od njih donosi odluke o kupcima. Ipak, slučaj pokazuje koliko lične pretpostavke mogu da postanu kada se svakodnevne aktivnosti pretvore u podatke.