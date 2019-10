VOZAČI, ODRAĆE VAS OD KAZNI AKO PREKORAČITE 130 km/h! Ovakvo merenje PROSEČNE BRZINE na auto-putu Beograd - Niš dosad NISMO IMALI! Novih 56 kamera spremno!

Saobraćajna policija će za tri meseca odlučiti da li će ih koristiti za kažnjavanje vozača koji voze brže od 130 km na sat



Na auto-putu Beograd-Niš do 15. oktobra biće postavljeno ukupno 56 kamera na 14 portala u oba smera, koje će snimati vozila i meriti prosečnu brzinu vozila.



Saobraćajna policija će ih u prva tri meseca testirati i onda će doneti odluku da li će ih koristiti za kažnjavanje vozača koji neku od deonica prođu većom prosečnom brzinom od 130 km na sat.



- Sada se meri prosečna brzina, na primer, na ulazu na auto-put i na izlazu sa njega, pa vozači koji voze brže od maksimalno dozvoljenih 130 km na sat pre nego što izađu na naplatnoj rampi naprave pauzu i tako smanje prosečnu brzinu. „Putevi Srbije“ se zalažu da se vrši merenje prosečne brzine, jer svakodnevno imamo poginule na auto-putu i sada će po četiri kamere snimati vozila na 14 portala. Kamere će moći sa 100 odsto tačnosti da snime vozila pri brzini do 250 km na sat - rekao je Darko Savić, pomoćnik direktora Sektora za naplatu putarine u „Putevima Srbije“ i rukovodilac tog projekta.



On je napomenuo da postoje deonice između portala na kojima nema odmorišta niti benzinskih stanica, gde bi vozači mogli da stanu i produže vreme putovanje kako bi smanjili prosečnu brzinu.

OVDE ĆE BITI KAMERE



od Beograda do Malog Požarevca (dužina 10 km)

od Malog Požarevca do Umčara (dužina 7 km)

od Umčara do Vodnja (dužina 6 km)

od Vodnja do Smedereva (dužina 12 km)

od Smedereva do Velike Plane (dužina 30 km)

od Velike Plane do Markovca (dužina 12 km)

od Markovca do Batočine (dužina 10 km)

od Batočine do Jagodine (dužina 22 km)

od Jagodine do Paraćina (dužina 24 km)

od Paraćina do Pojata (dužina 12 km)

od Pojata do Aleksinačkih Rudnika (dužina 32 km)

od Aleksinačkih Rudnika do Aleksinca (dužina 6 km)

od Aleksinca do Niša

(dužina 20 km)