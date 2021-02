ZVICER ZASTRAŠUJE SRBE U NIKŠIĆU DA GLASAJU ZA DPS! Belivuk i Miljković išli kod vođe kavčana po instrukcije! DRITAN zaćutao!

Jedan od ključnih ljudi ozloglašenog kavačkog klana u Crnoj Gori Radoje Zvicer, zvani Komita, trenutno je uključen u predizborne radnje u Nikšiću, gde vodi neformalnu kampanju za Demokratsku partiju socijalista, otkriva Kurir. On, naime, preti i zastrašuje Srbe u ovom mestu, primoravajući ih da u nedelju glasaju za DPS, stranku koja u političkom životu Crne Gore štiti interese „kavčana“.

Smeta im borba protiv mafije

Uz to, Zvicer je blizak i sa uhapšenim vođama kriminalnog klana Veljkom Belivukom, zvanim Velja Nevolja, i Markom Miljkovićem, koji su nedavno bili kod njega u Crnoj Gori. Belivuk i Miljković su tom prilikom, kako saznajemo, dobili instrukcije koje su bile uperene protiv vrha srpske vlasti.

- Na Belivuka i Miljkovića je tokom njihove nedavne posete Crnoj Gori motrila Agencija za nacionalnu bezbednost (ANB). Međutim, njih dvojica su imala zaštitu i logističku podršku jednog zaposlenog u ANB, a koji je inače sin doskorašnjeg visokog funkcionera te agencije. Upravo taj operativac ANB je i organizovao njihov dolazak u Crnu Goru, sve je pratio i brinuo o njihovoj sigurnosti dok su tamo. Reč je o čoveku protiv koga se već vodi više disciplinskih postupaka na poslu - otkriva izvor Kurira iz bezbednosnih krugova.

Sve ovo je, dodaje naš sagovornik, i jedan od dokaza sprege kriminala i politike, koja je imala za cilj da udari na režim u Srbiji, što je i bila tema nedavnog susreta Zvicera, Belivuka i Miljkovića.

- Oni su zajedno usmereni na rušenje vrha srpske vlasti, koja im smeta jer je objavila rat mafiji, čime su znatno oslabljeni njihovi prljavi poslovi u Srbiji i Crnoj Gori. Zna se da je Belivukov klan blisko sarađivao sa crnogorskim kavačkim klanom i da su zajedno radili protiv režima u Srbiji - kaže naš sagovornik.

Dritan bez komentara

Tokom jučerašnjeg dana nije bilo moguće ovim povodom dobiti komentar potpredsednika crnogorske Vlade Dritana Abazovića, koji je zadužen za resor bezbednosti.

Bivši oficir Kontraobaveštajne službe (KOS) Ljuban Karan ocenjuje za Kurir da je očigledna veza političkog i kriminalnog miljea.

- Prvo pitanje je zašto Velja Nevolja nije mogao da razgovara telefonom sa Zvicerom, nego je morao lično da ide da se vidi s njim. To ukazuje da su to bile ekstrapoverljive stvari, koje nikako nisu smele da idu preko sredstava veze ili preko kurira. Zatim, taj tretman da ga čuva ANB i da imaju zadužene operativce pokazuje o kakvom uticaju se radi. Pitanje je čiju sve podršku ima za sve to. Milo Đukanović vidi uzrok svog pada s vlasti u tome što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio da pruži podršku srpskom narodu. Kad se poveže veza kriminalnog i političkog miljea, može se zaključiti da je bila namera da se ruši vlast u Srbiji - ističe Karan.

POZVANI NA INFORMATIVNI RAZGOVOR Zamalo izbegli likvidaciju Podsetimo, Belivuka i Miljkovića je prilikom posete Crnoj Gori policija privela na informativni razgovor, ali su brzo pušteni jer, kako je saopšteno, nije bilo osnova za njihovo zadržavanje. Mediji su pisali da je na dan povratka u Srbiju policija sprečila likvidaciju Velje Nevolje i Marka Miljkovića, i to u trenutku dok su bili na putu za aerodrom u Tivtu. Belivukova kriminalna grupa je ubrzo zatim uhapšena u Srbiji, a javnost je ostala šokirana kad su isplivali detalji i snimci o njihovim monstruoznim zlodelima, ubijanjima i zverskim mučenjima.

