VUČEVIĆ: Da se krene sa vakcinacijom prigradskog stanovništva! Za dan 5.000 ljudi u Novom Sadu primilo vakcinu bez zakazivanja

Vakcinacija u Novom Sadu ide dobro, do sada je vakcinisano 116.645 punoletnih Novosađana, ali mi bi želeli da to ide još brže u pravcu sticanja kolektivnog imuniteta putem vakcinacije, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević za Radio-televiziju Vojvodine.

Vučević je, gostujući u emisiji "Grad i mi", rekao da se sada razmišlja kako da se priđe prigradskom stanovništvu, jer nije isto da li živite u Novom Sadu ili u Kovilju i Stepanovićevu, te da treba da se obiđe i oko 2.000 Novosađana, koji su izrazili želju za vakcinacijom , ali nisu u stanju fizički da dođu na mesto vakcinacije. "Želja nam je i da se privredna komora aktivnije uključi, da animiraju poslodavce i da se vakciniše što više zaposlenih. Hoćemo da pozovemo Lidl, Univereksport, IM Matijević, Lir, Aptiv, sve koje imaju mnogo zaposlenih. U kontaktu samo i sa udruženjima taksista koji su radili u teškim okolnostima i nemalo su puta bili od koristi građanima bez naknade. Kada smo zaokružili jedan broj vakcinisanih, hoćemo da idemo kapilarno dublje", rekao je on. Vučević podseća da je jedno vreme moglo da se vakciniše bez zakazivanja, pa je u jednom trenutku na Novosadskom sajmu za jedan dan vakcinisano 5.000 ljudi, ali da se sada dnevno vakciniše oko 2000 ljudi. "Prezadovoljni smo kako se distribuišu vakcine i spremni smo da povučemo veći broj vakcina. Hoćemo da uđemo u Futog, Kać, Kovij, Ledince, Bukovac. Da bi krenuli u imunizaciju ljudi u prigradskim mestima moramo povući veći kontingent vakcina. Medicinsko osoblje na Sajmu nastavlja svoj deo posla, a deo timova hoćemo da preraspodelimo u prigradska naselja, tako da budemo par dana u Kovilju, pa par dana u Futogu, i tako dalje. Očekujemo da se vakciniše još više vaspitačica, učiteljica, jer je to najbolji scenario", uveren je gradonačelnik. Vučević kaže da antivakserski lobi nije brojan, ali da je agresivan, te da vakcinacija ostaje dobrovoljna, a da je na onima koji donose odluke u nekoj ustanovi ili preduzeću da se bore da pozovu ljude da se što masovnije vakcinišemo. "Niko neće biti primoran da se vakciniše, ali bi država morala da povede računa o onima koji lažu. Jedno je kada neko ne želi da se vakciniše, a drugo kada neko iznosi laži o čipovanju ili žigosanju putem vakcine. Ja verujem u nauku kao odgovor na ove izazove. Razlikujem šta je religija, ali nauka je dala jedan odgovor na ove izazove. Dozvoljavam da svako ko ne želi da se vakciniše to ne uradi. Toliko neki lažu o posledicama vakcinacije da sada ispadne da je gore kada primite vakcinu. Ja bih sankcionisao sve one koji iznose neistine, kada kažu da je neko nastradao, da je čipovan, da će nas pratiti preko vakcine. Ja bih voleo da lekari još više da pričaju o koristi vakcinacije. Jer ljudi mnogo više veruju lekarima. Treba da pričaju o vakcinaciji, a ne samo da pričamo kako ćemo da se zatvorimo i o merama", kaže on. Vučević je pohvalio napore države u pogledu imunizacije i rekao da, kada pogledate stopu smrtnosti, Srbija ima manje katastrofalne posledice nego mnoge države u Evropi. "Donekle i razumem da se ljudi opuste posle godinu dana i skoro milion revakcinisanih, stvara se utisak da smo sada zaštićeni. Da nije dato toliko vakcina imali bi mnogo goru situaciju, koja i ovako nije dobra", naglašava on. Gradonačelnik se osvrnuo i na teškoće sa kojima su suočeni komunalni policajci u obavljanju posla i rekao da komunalci nikada ne mogu biti potpuno zaštićeni, te da će često neopravdano biti napadani i izloženi uvredama. "Razgovarao sam sa njima, oni su na te stvari navikli, ali očekuju bolju materijalnu poziciju, jer rade za male plate, a mi očekujemo da pokriju svaki santimetar grada. Za vikend smo imali veću žurku na Alibegovcu, i ja bih voleo da akteri krivično odgovaraju, ali to zavisi od tužilaštva. Imali smo i jednu veću žurku za osmi mart. Ne postoje zaštićeni, samo nam javite gde su žurke, jer ne možemo da pokrijemo sve stanove i sve žurke. Ogromna većina ugostitelja su odgovorni i ozbiljnu ljudi koji trpe velike teškoće tokom 12 meseci pandemije. Kada smo razmišljali oko mera zatvaranja, shvatili smo da je lakše iskontrolisati lokale nego žurke po stanovima. Roditelji moraju da vode računa gde su im deca. Svi hoće da se druže, da ne nose maske, ali to nije razlog da ne poštujemo mere i da pričamo laži o vakcinama", kaže on. Vučeviće ističe da je velika i važna vest da će se u Srbiji krenuti sa proizvodnjom Sinofarm vakcina, što znači da smo sigurni u smislu snabdevanja. Dodaje i da će zbog toga biti političkih napada, ali da ne brine, jer kako kaže, "mi biramo zdravlje građana". Govoreći o novoj kovid bolnici koja treba da se gradi u Novom Sadu, Vučević kaže da nije realno da ona bude u centru Novog Sada, te da ne može da govori o datumima. "Verujem da ćemo svi zajedno učiniti da krenemo u gradnju što pre. To neće biti neki kontejner ili privremeni objekat, nego trajna bolnica koja će posle pandemije biti ili deo Kliničkog centra Vojvodine ili neka gradska bolnica. Kapacitet će biti 400-500 kreveta, sa poluintenzivnom i intenzivnom negom. Za lokacije smo predložili jednu na Bulevaru Evrope, a drugu na Mišeluku, nedaleko od zgrade RTV. To mora biti rešeno urbanistički, imovinsko-pravno, komunalna infrastruktura, gasifikacija, elektrosnabdevanje, kanalizacija. Mi smo elaborate o te dve lokacije prosledili Vladi Srbije i očekujemo da sve ide po hitnom postupku", kaže on. Vučević kaže i da će biti uvažen najveći broj primedbi građana sa Novog naselja i da neće biti gradnje garaže. Dodaje da će to značiti manji broj parking mesta, ali napominje da će se grad širiti i razvijati. "Nije istina da je neki investitor oslobođen gradnje parking mesta. Mora ili da izgradi parking mesta ili da plati 20.000 evra, od kojih ćemo mi da ih izgradimo. Ja se ne sklanjam od peticija, ali nemojte da nasedate svakoj priči i nemojte da verujete da neki zli ljudi hoće da upropaste Novi Sad zbog sebičnih ekonomskih interesa. Da smo vodili računa o ličnim interesima ne bi vrtići bili besplatni, ne bi bili Evropska prestonica kulture itd", zaključuje gradonačelnik. Ćoringa: Izvoz iz Novog Sada će biti ogroman Generalni direktor Continental Automotive Srbija Saša Ćoringa se uključio u emisiju i rekao da u Srbiji ima više od 2.000 zaposlenih u ovoj kompaniji, a da je u Novom Sadu u poslednje tri godine zaposleno 600 visoko kvalifikovanih stručnjaka, a da je samo zaposleno 200 stručnjaka od početka pandemije, što je rast od 50 procenata. "Novi Sad je veoma razvijen, kada je u pitanju IT sektor, ima puno dobrih firmi, ali mi smo doneli novo da se znanje ne prodaje sa satnicom, nego da se transformiše u rešenja i proizvod modernih tehnologija, na kojem će pisati da je napravljen u Srbiji. Novi Sad će imati veliko ulogu da diktira trendove u autoindustriji. Budućnost autoindustrije je autonomno prevozno sredstvo bez vozača i svi automobili će biti povezani, što će eliminisati saobraćajne nesreće, zagađenje i parking mesta", rekao je Ćoringa. On je napomenuo da su ljudi u razvojno istraživačkom centru veoma zadovoljni uslovima i da svi gosti kažu da je Kontintalov centar u Pupinovoj palati najlepši u svetu. "Za Grad Novi Sad je najvažnije to što će izvoz biti ogroman, pošto prodajemo milione proizvoda koji su mnogo skupi. Sada je reč o skupim i modernim proizvodima, kao što su instrument-tabla, kamera, centralni displej u automobilu", kaže Ćoringa. Vučević kaže da je Ćoringa čovek sa vizijom i da njegovi saradnici imaju privilegiju da rade sa njim i da uče od njega. Vučević ističe da Kontinental do kraja godine planira da otvori novu fabriku u industrijskoj zoni kod Kaća, na površini od 31 hektar, da će arheološka istraživanja na tom lokalitetu biti završena do kraja maja, te da od juna kreće izgradnja fabrika. "Biće sve čista tehnologija, najbolja high-tech tehnologija, nismo svesni šta nam se dešava. Sve ono što nas opredeljuje da kupimo neki auto, ono što se nalazi u kolima, osmišljavaće se u našem razvojno istraživačkom centru i proizvoditi kod Kaća, a pisaće "Made in Serbia". Ne vidim zašto bi mladi ljudi morali da odlaze iz zemlje kada će ovde imati te kompanije za koje su išli da rade širom sveta. Mnogo sam ponosan na to, kao i na Epic Games, Vega IT, Beri Kalebo, Lir i Aptiv. Čekamo u aprilu još jednu lepu vest", najavio je gradonačelnik.

