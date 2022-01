SNS jedna od najbolje organizovanih u Evropi, nema struja, ima različitih mišljenja. Vučić ima moralnu obavezu da se kandiduje!

Gradonačelnik Novog Sada i potredsednik SNS Miloš Vučević je, gostujući na TV Prva, govorio o aktuelnim temama, izmeđo ostalog i o eventalnom nasledniku predsednika Aleksandra Vučića na čelu stranke.

Ukoliko do toga dođe, istakao je Vučević, o tome će se razgovarati posle predsedničkih I parlamntarnih izbora na sledećoj skupštii stranke.

Ali, on takođe navodi da, iako je to lični stav predsednika Vučića, on se sa takvom njegovom odlukom ne slaže, jer, kako je objasnio - ne treba menjati kapitena koji vrhunski vodi svoj tim.

On rekao da je presednik Vučić dobio produženje mandata jeseni ove godine, odnosno, do okončanja predsedničkih I parlamentarnih izbora.

- Nakon toga bi imali novu Skupštinu stranke, ako predsednik Vučić ostane pri odluci da ne želi više da bude na čelu SNS. Ko će biti novi predsednik, ali govorim pod kondicijom da Vučić ne želi više da bude na čelu stranke. Ali ako me pitate stranka u ovom trenutku nije ni fokusirana na ta pitanja. Mislim da je vreme da mi u ovom trenutku izađemo sa predsedničkim kandidatom – naglasio je Vučević, ali na insistiranje novinara da ipak pojasni ko bi mogao da bude Vučićev naslednik, diplomatski je odgovorio:

Najvažniji rad sa mesnim, opštinskim i gradskim odborima

- Ako baš moram da odgovorim, neće biti lako nikome ko bi hipotetički nasledio sadašnjeg predsednika. S jedne strane imate prednost jer je stranka dobro organizovana, verovatno u Evropi jedna od najboljih. I to vam kažem jer sam se bavio stranačkom organizacijom. Nisam na visoku poziciju u stranci došao kao neko sa strane, neko sam prošao bukvalno sve od mesnih odbora. Druga strana je teža, uvek će biti nekog poređenja, jeste li dostojni ili niste – naglasio je Vučević I rekao da iskreno kada ovo priča ne razmišlja o sebi.

Treba živeti u realnim okvirima

Potpredsednik SNS je naglasio da je to suviše teška odluka i na insistiranje vodeljkog para podvukao da zaista ne želi da se bavi špekulacijama I da o tome nije ni razmišljao.

- Čovek treba da živi u realnim okvirima. Imam ambicije koje me pokreću I svoje snove. Na čelu sam grada gde sam tri puta biran, učestvovao sam u stvarima koje su menjale ambijent I u Novon Sadu I u državi. To su stvari koje ne mogu svaki dan da vam se dešavaju. Morate da znate da stranka ima svoju fizionomiju, nije to uvek kako se predstavlja u javnosti I u medijima. Nije jednstavno proći u stranci,. Razumem potrebu da se stranka osnažuje novim ljudima, ali treba da znaju da nisu prošli sve stranačke procese. Mislim da nema težih sastanaka nego u mesnim, opštinskim I gradskim odborima. Moram da priznam da I dalje ne razumem zašto Aleksandar ne želi da nastavi da void stranku, zašto menjati kapitena koji je vrhunski radi svoj posao – zaključio je Vučević.

Vučević je izričito naglasio da u SNS nema struja, ali da to ne znači da smo oko svega složni.

Ne pijemo kafu svi jedni s drugima ali smo jednistvena organizacija

-Nema frakcionašenja. Mi smo ol keč partija, Nismo usko ideološki profilisana stranka, mi smo programski definisana stranka. Ima članova iz radikala, G17, DS ima I onih koji nisu bili nigde. Da svi o svemu mislimo isto, to nije moguće, jedni su više za Rusiju, jedni više za EU integracije, jedni da idemo ka NATO paktu, drugi da smo neutralni … Postoji unutrašnji pluralizam unutar SNS . Ali ono što je važno za sve u SNS da se držimo odluke koje smo uvojilo bez obzira na različita mišljenja. To je moja primedba da neko nakon odluke stranke izađe u javnost I krene da void neku svoju kampanju. Možemo na skupštini stranke, na predsedništvu svako da kaže šta želi. Ali kada se utvrdi šta je stav onda toga treba svi da se držimo – objašanja I dodaje da ne pijemo svi kafu jedni s drugima, ali smo jedinstvena organizacija ali smo jedinstvena organizacija.

Vučević je rekao da predsednik Vučić ima moralnu obavezu i odgovornost da se kandiduje ponovo.

- Ne obavezu samo prema SNS, već i prema građanima Srbije . Ono što sam video u istraživanjima Vuči ć je popularniji ne mnogo u odnosu na stranku. Imao bi veći procenat glasova kada bi išao kao nestranački kandidat, On ima obavezu i odgovornost i obavezu da radi ovo što je radio prethodnih pet godina.

Na pitanje da li upitao Vučića zašto SNS još uvek izlazi sa kandidatom, Vučević je istakao a je da je učiću postavio to pitanje, ali da je ovaj rekao da to u ovom momentu nije tema.

- Procena stranke je da se čeka neki tajming kad će se izaći s tim. Što se mene tiče, ja nemam dilemu ko to treba da bude. To je Aleksandar Vučić. On je započeo neke stvari koje treba da završi, a mi i nemamo boljeg kandidata, a ni Srbija. Pretpostavljam da ćemo krajem januara imati Glavni odmor stranke i da ćemo tada izaći sa imenom kandidata.

Na opasku voditelja da ni opozicija još ne izlazi sa kandidatom, iako je do izbora ostalo tačno tri meseca, on je rekao:

- Mislim da će svi oni učestvovati, samo ne znam kako da podelim opoziciju – na ovu tajkunsku kod Đilasa i ostale? Mislim da svi oni imaju unutrašnje probleme i dileme, ako nekog kandiduju da li e se taj nametnuti i ostalima kao njihov lider? I da li će onog koga kandiduju sutra moći da kontrolišu? I, pošto stalni provejava da će to biti neka nestranačka ličnost, da li će ona ući u njihove stranačke okvire? Što se mene tiče, ja se gadim te priče o depolitizaciji političkog sistema, a to je konstantan narativ. Kao, nama smetaju stranke, one su nazadne, nemamo pravo na slobodu mišljenja, nameću nam stavove, ali mi bi da se bavimo politikom.

O saradnji sa SPS

O saradnji sa SPS, Vučević je rekao da je logično da imaju jednog kandidata, ali da treba proceniti da li da se ide na jednu ili dve liste.

- Imali smo dva sastanka rukovodstva SNS i SPS i ostalo je otvoreno to pitanje i to će u narednim danima biti definisano, jer se parlamentarni izbori raspisuju oko Sretenja. Po meni je bolje da idemo na dve liste. Očekujem da SPS podrži našeg kandidata – Aleksandra Vučića ako on bude.

Za EPK performans koji do sada nije viđen

- To je jeda od snova koji sam sanjao i dosanjao i nešto što niko ne može da mi uzme. Za mog mandata mi smo dobili dve evropske titule – i na dan preuzimanja 13. januara očekujemo spektakl. Naš sloga je „jedna Niva godina - dva dočeka“ pošto poštujemo naše specifičnosti. Sad nije poenta da preisujemo nešto iz drugih država, već da mi pokažemo naše osobenosti i različitosti. Imaćemo preko 3.000 događaja tokom 2022. godine – koncerte, tribine , radionice, predstave, izložbe… Oko 35 miliona evra košta ceo projekat i ovaj i 2016. Evropska praksa pokazuje da se na jedan uloženi evro, vraća od tri do devet evra. Dakle, zvanično otvaranje je 13. januara, predaje se taj ključ, a onda imamo performans koji do sada nije viđen u Srbiji i 40 koncerata na 40 lokacija. Ovo nije samo gradski projekat, već nacionalni i evropski i prilika za bolje pozicioniranje ne samo Novog Sada, već Srbije.

Vagner je za Štrausa rekao da je najmuzikalnija glava 19. veka, a upravo uz Štrausove kompozicije igrali su i Beograđani kada je u prestonici izvođena Aleksandrova četvorka (kadril, posvećen knezu Aleksandru Karađorđeviću), Slovenska spevanija i Srpski marš.

Najpopularnija kompozicija “Na lepom plavom Dunavu”, prema legendi, nastala je kada je Štraus bio gost u dvorcima grofa Koteka u Futogu i Sremskoj Kamenici. Note su nastale najverovatnije u Futogu, dok je kompozitor gledao Dunav i sremsku stranu. Nakon Novog Sada, on je turneju nastavio u Rumuniji i Rusiji, a ubrzo zatim i u Americi. Ovaj veliki kompozitor rođen je pre skoro 200 godina, radio je kao bankarski činovnik, ali je krišom svirao violinu, i učio o teoriji muzike. Od tada, napisao je preko 168 valcera, 117 polki, kao i veliki broj marševa, mazurki i galopa. Umro je 1899. u 73. godini, a muzika bečkog kralja valcera redovno se izvodi na Novogodišnjim koncertima u Beču.

