NOVI INVESTICIONI TALAS U SRBIJI: Država trenutno pregovara sa 92 investitora

Za redovne plate i penzije neophodna je ekonomska stabilnost u državi, a za tu stabilnost potrebne su i direktne strane investicije u čijem privlačenju je Srbija šampion poslednjih godina.

Nakon teških ekonomskih reformi koje su sprovedene 2014. Srbija je ušla u snažan investicioni ciklus, a prema najavama države i predsednika Aleksandra Vučića, on tek dolazi. U ovom trenutku se pregovara za 92 nove investivcije ukupne vrednosti 7,3 milijardi, odnosno 35.000 novih radnih mesta. Paralelno s tim pojedine grupe građana mogu direktno da osete značaj jačanja ekonomije i novca koji se opredeljuje za pojedinačna davanja: sutra počinje isplata pomoći penzionerima od 20.000 dinara, a do Vidovdana će mladi dobiti nov paket pomoći od još 100 evra, plate u državnom sektoru rastu... To će sve, pored poboljšanja prihoda onih koji su obuhvaćeni davanjem, doprineti dodatnoj potrošnji i novom ekonomskom rastu.

Na koji način dodatna potrošnja može da postigne nov ekonomski rast? Kako se, pored stranih, jačaju i domaći investitori? Da li je moguće očekivati prosečnu platu od 1.000 evra i penziju od 500 evra do kraja mandata sledeće vlade, kako najavljuje aktuelna vlast?

Gosti Usijanja:

Veroljub Arsić, predsednik Odbora za privredu i regionalni razvoj

prof. Ljubodrag Savić, Ekonomski fakultet u Beogradu

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig