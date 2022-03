UKRAJINA TREBA DA NAS NAUČI DA BRZO REŠIMO PITANJE KiM?! Milivojević upozorava na SKRIVENU PORUKU Eskobara AMERIKA IMA 3 CILJA

Karijerni diplomata Zoran Milivojević, novinar na portalu Kosovo online, Veljko Nestorović i Vladislav Dajković iz Slobodne Crne Gore istakli su da su pritisci na Srbiju ogromni, ali da ona ima izbor da sama bira da brani svoje državne interese.

- Ako sukob izađe van granica Ukrajine u bilo kom pravcu to je NATO i jasno je šta bi to značilo. I to je rat koji nema kraja i nema pobednika. Ne može najveća nuklearna sila da izgubi rat, odmah znamo o čemu razgovaramo. Lično mislim da će se to završiti na teritoriji Ukrajine. Ova lista zemalja koje je Rusija stavila kao neprijateljske, to je jedna trećina čovečanstva, dve trećine čovečanstva nisu ni uvele sankcije Rusiji. Ako ste videli glasanje na UN, nijedna nuklearna sila van NATO-a nije glasala za rezoluciju i to nije slučajno - kaže Milivojević i dodaje:

- Kada je došla administracija gospodina Bajdena u nastojanju da očuva poziciju Amerike u svetskom poretku kao dominantnu, u njegovoj doktrini se opredelila za dva mehanizma, jedno je očuvanje liberalne demokratije, štagod to bilo, i ostalo je otvoreno pitanje da li će se opredeliti za intervenionizam, kao drugi deo, zato što su to dva mehanizma koja mogu to da obezbede. I odlučili su se i za posrednički rat. I kada je reč o Evropi, ona nije imala ni svoj stav, ni svoj glas. Da je Minski sporazum spreveden samo pedeset odsto ne bi imali rat. Nije dozvoljeno to da se sprovede, pa prema tome ni gospodin Zelenski ne govori u svoje ime i za svoj račun, niti Evropa to radi. Oni sada pokušavaju, ali vi imate Evropu punu problema. Mi sada ulazimo u najkritičniju fazu rata, ali sada dolazi do izražaja da je Ukrajina gubitnik u svakom smislu, i kao narod i kao država. Ona će ostati bez dela svoje teritorije - kaže Zoran Milivojević, karijerni diplomata.

Karijerni diplomata istakao je istakao je da Amerikanci imaju tri cilja u celoj priči.

- Prvi cilj je da ovo traje, da se Rusija iscrpljuje, da se diskvalifikuje. Drugi je da drži koheziju Zapadu i treća stvar je da sačuva Zelenskog, jer oni hoće da nateraju Ruse da se dogovore sa aktuelnom vlašću. Ako se vlast promeni, gotovo je, izgubili su Ukrajinu. Međutim, on gubi kontrolu, na lokalu tamo neko potpuno drugi vlada. Nije dozvoljeno da se realizuje Minski sporazum, isto kao i Briselski - ističe Milivojević.

Veljko Nestorović, novinar i urednik portala Kosovo online istakao je da se već nekoliko nedelja unazad vodi hajka na taj mediji, koga žele da predstave kao ruski propagandni.

- Direktno je ugrožena bezbedost novinara na Kosovu i Metohiji, njima je nalepljena meta na čelo, sama ideja da oni dovode naš portal kao srpsko-rusku propagandu i žele da ga zabrane kao i četiri ruska kanala koja su zabranjena, ali su se malo preigrali. Međutim, pritisak na naše novinare je strahovit. Imate čak i izjave od poslanika samoopredeljenja da smo ruska propaganda, a onda nas svi prenose. Ono što Kosovo online radi, mi puštamo i Albance i Srbe, dozvoljavamo svima da se oglase i ne selektiramo. Rat se neće proširiti na teritorije NATO zemalja, teritorija BiH i Srbije ni ne spada pod NATO. Imali ste konstantne izjave Vjose Osmani i Aljbina Kurtija koji konstantno prčaju kako Srbija planira da napadne Kosovo i Metohiju i kako su oni ugroženi i odmah moraju da se prime u NATO. Poslednjih dana došlo je do hlađenja od strane zapadnih čelnika i od strane nemačkog ambasadora, koji kažu da je situacija na Kosovu stabilna i da nema nikakvih opasnosti od sukoba. Da li će Aljbin Kurti otići toliko daleko da izazove neke sukobe pred 3. april, da li će zabraniti Srbima da glasaju - kaže Veljko Nestorović, novinar i urednik portala Kosovo online.

Očekuje se ogroman udar na budžet Crne Gore, nakon što ju je Rusija proglasila za neprijateljsku.

- Drž se Boga i majke Rusije reči su Svetog Petra Cetinjskog. One su na najkraći mogući način oslikale ljubav Crnogoraca prema Rusiji. Zvanična vlast Mila Đukanovića svoju mržnju prema Rusima ispoljavala je u prema Srbima u Crnoj Gori. Nalazimo se u jednom katastrofalnom položaju, i veoma sam tužan kada sam video da nas je Rusija stavila na listu neprijateljskih zemalja, posebno kada se ima u vidu da je veći nastanovništva kod nas proruski nastrojena. Uopšte me ne čudi i taj podatak za novu vladu Dritana Abazovića koja će faktički biti uslovljena da osudi navodno rusku agresiju na Ukrajinu, kao što su i morali da podignu ruku pre nekoliko meseci za navodni genocid u Srebrenici. Dolazimo u jednu apsurdnu situaciju da mi opet moramo da idemo na proteste i budemo opozicija na tim izborima. Ono što će posebno da zaboli budžet Crne Gore jeste izostanak tih ruskih turista, koji je preko 40 odsto bio svih ovih godina, a verujem da će sve manju broj i srpskih turista da dolazi na Crnogorsko primorje, nakon izglasvanja rezolucije vezane za Srebrenicu - kaže Vladislav Dajković iz Slobodne Crne Gore.

Karijerni diplomata istakao je da je Eskobar ostavio poruku da Ukrajina treba da nas nauči da ovo brzo završimo.

- To znači da se pootvrdi državnost lažne države Kosovo i da se centralizuje Bosna i Hercegovina. Naravno da mi možemo da ostanemo na pozicijama od pre deset dana, drugo da li uopšte treba da se postavlja pitanje kako će se ponašati Crna Gora. Mi smo u poziciji da štitimo svoje interese i samo mi o tome odlučujemo - kaže Milivojević.

