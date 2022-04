INSISTIRANJE RUSA NA RUBLJI UTIČE NA SVE: Bušatlija tvrdi da Bugari nastupaju mnogo pametnije nego ranije IZ SAMO JEDNOG RAZLOGA

Gosti Pulsa Srbije bili su Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investiciju i prof. Ratomir Antonović iz Centra za bezbednost istrage i odbrane.

- Nama je potpuno svejedno. Mi nemamo svoju valutu koja je konvertabilna pa da možemo da razmišljamo da li ćemo za dolare ili za nešto drugo. U svakom slučaju to je za nas veliki trošak, pogotovo kada enormno rastu cene - rekao je Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investiciju.

Bušatlija je dodao da "treba da budemo zabrinuti zato što smo mi okruženi zemljama koje pripadaju nekim drugim lagerima i koji su suprotstvaljeni Rusima".

- Ono što nas treba da brine je to kako da prebacimo to što smo kupili u Rusiji ili od Rusa. Treba da budemo zabrinuti zato što smo mi okruženi zemljama koje pripadaju nekim drugim lagerima i koji su suprotstavljeni Rusima. Naša iskustva sa Bugarskom su loša, zahvaljujući njihovoj servinosti prema američkoj administraciji. Ukinut je projekat Južni tok, koji je bio međunarodni projekat, a partneri su bili i Italijani koji trebaju oko 30% gasa, koji dobijaju od Rusije. U tom projektu su bili Austrija, Francuska, Španija, Nemačka, a onog trenutka kada su Bugari rekli da ne može preko njihove zemlje to da se radi, a to su uradili u nekom aranžmanu sa Amerikom, mi smo izgubili mogućnost da tok ide preko nas. Velika šteta nanesena nam je zahvaljujuči Bugarima. Ovaj put su Bugari izgleda pametniji. Situacija je takva da se mora biti pažljiviji prema Rusima sada - rekao je Bušatlija.

