LASERSKO SKIDANJE DIOPTRIJE - DA ILI NE? Evo šta kažu oftalmolozi

Životna činjenica da više ne vidite jasno svet oko sebe teško pada. Primorani ste da nosite naočare ili sočiva, a bez njih se osećate uskraćeni za onu raniju slobodu pokreta i pogleda. Oko nas viđamo sve više ljudi koji nose naočare, a naročito rastužuje činjenica da je sve više dece koja imaju problema sa vidom.

Savremena oftalmologija nudi adekvatna rešenja za korekciju vida, tako da smo se prosto navikli na ova pomagala. Naočare i sočiva su deo svakodnevice velikog broja ljudi. Struka smatra da je pad oštrine vida direktno povezan sa pogoršanjem ukupnog kvaliteta života. Tako da ne strada samo vid, već i drugi vitalni organi i to u procentima koji nisu ranije beleženi.

Ali, da ne ulazimo u bolesti, previše ih je. Da se posvetimo načinima ozdravljenja, povratku izvornoj slobodi zdravog ljudskog bića da živi bez ograničenja uslovljenih bolestima. Kada je reč o slabljenju oštrine vida oftalmolozi predlažu rešenje koje se zove - lasersko skidanje dioptrije.

Da vidimo šta je to, kome se preporučuje, koji su preduslovi da se podvrgnete operaciji, koliko traje oporavak i kakav je konačan efekat odnosno oštrina vida.

Očni lekar ima zadnju reč

Naravno da je želja svakog da ponovo vidi jasno, ali put do toga podrazumeva prethodne složene preglede. Očni lekar će na kraju dati ocenu da li ste za lasersko skidanje dioptrije ili imate neka ograničenja zbog kojih to nemožete raditi.

Dva su bitna razloga zašto je ova operacija sve prihvaćenija. Prvi je razumljiva želja da se oslobodite dosadnog rutinskog procesa korišćenja sočiva i naočara, prirodna potreba da svet oko sebe vidite bez ograničenja i da nemate dodatke na licu koji ograničavaju vaše pokrete. Drugi razlog koji vas motiviše da uradite lasersko skidanje dioptrije je što je ova hirurška intervencija visokog stepena bezbednosti, vraća maksimalnu moguću oštrinu vida, obavlja se ambulantno i daje brz i stabilan rezultat.

Iako je sve ovo istina, još uvek mnogi nastavljaju da nose naočare i kontaktna sočiva. Da li iz navike, više im i ne smeta, plaše se operacije, nisu sigurni u krajnji rezultat? Odgovor koji će vam dati očni lekar posle pregleda, ako utvrdi da možete na operaciju, jeste da su danas na raspolaganju napredne tehnologije i najsavremenije metode efikasne korekcije vida i da se neće ništa raditi ako nisu ispunjeni svi preduslovi za bezbednu operaciju.

Lasersko skidanje dioptrije je jedina metoda koja vam omogućava da ne morate da nosite naočare ni kontaktna sočiva i da opet jasno vidite sve boje sveta. Izbor metode laserske korekcije dioptrije zavisi od anatomije, fiziologije oka i stepena odstupanja od normi i bira se nakon potpune dijagnoze vizuelnog sistema zajedno sa očnim lekarom.

Kada se može vršiti operacija

Laserska korekcija dioptrije može se vršiti kod sledećih pokazatelja: -Miopija od -1,0 do -15,0 dioptrije -Hiperopija od +1,0 do 6,0 dioptrija -Astigmatizam ±0,5 do ±5,0 dioptrija -Minimalna debljina rožnjače mora biti > 500 μm -Refrakcija tokom protekle dve godine ne bi trebalo više da varira unutar 0,5 dioptrije.

Onda sledi složena refraktivna dijagnostika gde očni lekar dobija potpuni uvid u stanje vaših očiju, kako bi odredio optimalnu tehnologiju za korekciju vida. Pregled traje oko sat vremena.

Optimalna starost pacijenta koji želi operaciju je od 18 do 45 godina. Do 18 godina dete raste, ceo organizam se menja, a za operaciju je neophodan formiran vizuelni sistem. Osobe starije od 45 godina po pravilu imaju problem sa presbiopijom, ili senilnom dalekovidošću, koja se razlikuje od drugih dioptrija jer je posledica fiziološkog slabljenja akomodacije u toku starenja.

Tako da osobama koje su mlađe od 45 godina nakon laserskog skidanja dioptrije, nisu potrebne naočare ni za daljinu ni za blizinu, ali će starijima od 45 godina nakon operacije biti potrebne naočare za blizinu, ali ne i za daljinu.

Sama operacija je bezbolna i traje oko 10-15 minuta, a uticaj lasera na oko je svega 30 do 50 sekundi. Izvodi se u ambulanti i nakon operacije možete i sami otići kući. Laserska korekcija se skoro uvek vrši na oba oka. Izuzetak su slučajevi kada drugom oku nije potrebna korekcija.

Oporavak je postepen, prve nedelje bez fizičkih aktivnosti. Traje obično oko mesec dana i onda se vraćate normalnim životnim navikama.

Čuvajte vid – za početni problem apoteka je prvo mesto za savet

Nikada nemojte zanemariti bilo koji problem sa očima. Ako osetite i najmanje peckanje svratite u apoteku, požalite se na teškoću i tu ćete već dobiti prvi savet i lek. Sve treba lečiti na vreme. Oko nas je puno faktora rizika, oči su i osetljive i izložene tim uticajima, zato vodite računa.

Nije slučajno što danas takoreći na svakom koraku nailazite na apoteku. Nekada je bilo par državnih, obično blizi domova zdavlja, a danas ih ima svuda, po celom gradu. Sve su uglavnom dobro snabdevene, farmaceuti znaju svoj posao i mnogo teškoća i dilema se već tu rešava.

Apoteka podrazumeva apotekara, kvalifikovanog farmaceuta, tako da nikako nemojte vi preuzimati njegovu ulogu. Kućna apoteka da, ali samo sa najosnovnijim i najnužnijim lekovima. Nemojte gomilati lekove, uskraćujete ih onima kojima su potrebniji. A kad imate problem, onda su apoteka i ordinacija mesta za lečenje, nikako vi sami.

