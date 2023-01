Nenad Prokić bio je gost Svetislava Basare u emisiji "Crveni karton". On se tom prilikom dotakao mnogih aktuelnih tema, ali i same Srbije i njene želje da se uđe u EU.

Inače, Prokić je dramski pisac, reditelj, bivši profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, jedan od osnivača LDP i narodni poslanik u Skupštini Srbije u dva mandata.

On je započeo upoređujući Hrvate i Srbe sa Južnom i Severnom Korejom.

- Hrvati i mi smo slični, ne kao dve Koreje, ali veoma smo slični. A oni su sad u Šengenu, kad pređeš njihovu granicu do Stokholma ti više ne treba pasoš. To je primer da kad nešto hoćeš, moguće je. Oni su hteli u EU, u neki univerzalniji svet iako i njihova crkva pati od lokalnih bolesti slične našim. Ali oni su to pregurali. Bilo koja vlada HDZ ili SDP, svi su išli ka EU - rekao je Prokić i dodao:

04:46 EU JE NEDOSTIŽNA ZA SRBIJU ZBOG OVOGA! Prokić tvrdi: Primiće nas jedino ukoliko nas UTERAJU KROZ PROZOR POPUT RUMUNA I BUGARA

- Nema nijedne zemlje koja poput nas laže da je za Evropu, a u stvari bi hteli da prime samo njihove pare. Kao Orban što preti izlaskom, a hoće pare. Primiće nas jedino ako nas uteraju kroz prozor poput Rumuna i Bugara. A ako se to desi, to isto veče će svi biti veliki Evropljani. Pogledajte Japance koji čiste tuđe đubre za sobom na Svetskom prvenstvu u Kataru. E ako Srbi dostignu taj civilizacijski nivo, možemo u EU, a ne da od Hrama Svetog Save pravimo smetlište posle Božića.

Potom je istakao da će Srbiji biti teško da dostigne Evropu sporim koracima kakve sad imamo.

- Ti možeš da budeš optimista u dnevnom smislu, ali u krajnjoj ljudskoj situaciji ne možeš ništa osim da si pesimista. U Evropi neki nivo uređenosti mora da postoji, makar ga ne želeo. Srbija teško može to da dostigne, ni sporim koracima kakve sad imamo, a kamoli skokovima, kakve je sanjao Svetozar Marković. Neke azijske zemlje su prihvatile najbolje sa zapada i uspele u skokovima da se konsoliduju - rekao je Prokić.

