REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NEKADAŠNJEG RADNIČKOG UNIVERZITETA U NS Na površini od 6.500 kvadratnih metara biće smešteno 500 zaposlenih

Uveliko traju radovi na rekonstrukciji objekta nekadašnjeg Radničkog univerziteta u Novom Sadu čiji je vlasnik kompanija "Vega IT". Na leto se očekuje kraj radova, a na površini od 6.500 kvadratnih metara, na trinaest spratova, biće smešteno 500 zaposlenih.

Podsećamo, nakon što je Grad Novi Sad rešio imovinsko-pravni status ovog objekta, devastiranog u požaru pre 23 godine, kompanija „Vega IT“ je pre dve godine, na javnoj licitaciji kupila ovu poslovnu zgradu i zemljište za nepunih 5,3 miliona evra.

-Nakon 23 godine od požara koji je zadesio zgradu Radničkog univerziteta, lokalitet u centru Novog Sada, konačno će dobiti nov izgled. Danas smo na korak do završetka buduće „zelene zgrade“ koja će dodatno doprineti i zaštiti životne sredine. Vrednost ove investicije iznosi 17 miliona evra, i to privatnog kapitala, a istovremeno, ona ima neprocenljivu vrednost za Novi Sad. Uskoro će nekadašnja zgrada Radničkog, zablistati u novom ruhu, i postati jedan od novih simbola našeg grada, u kojoj će raditi sjajni IT stručnjaci. Grad Novi Sad će urediti kompletan parter ispred objekta, a deo ovih radova će finansirati i kompanija „Vega IT“- rekao je gradonačelnik Milan Đurić koji je obišao radove na ovom objektu.

1 / 6 Foto: Grad Novi Sad

Idejno rešenje za fasadu zgrade kreirao je arhitektonski studio „Kuzmanov and partners” iz Novog Sada, a idejni koncept nove arhitekture zgrade jeste očuvanje identiteta objekta uz korišćenje novih materijala i savremenih obloga. O napretku projekta je govorio suosnivač kompanije „Vega IT“ Vladan Ostojić.

- Jako sam ponosan što će ova zgrada biti novi edukativni simbol grada i što ćemo joj vratiti stari sjaj. Od momenta kada smo kupili ovu zgradu zaposlili smo preko 400 ljudi i kada je završimo neće nam biti dovoljna. U njoj će posao moći da obavlja oko 500 IT stručnjaka, ali uskoro moramo da razmišljamo i o novim lokacijama - rekao je Vladan Ostojić.