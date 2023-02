Sjajne vesti za ljubitelje slotova

U samo par laganih koraka možete da vidite pravu stranu MerkurXtip-a, jednog od priređivača igara na sreću koji zaista misli na svoje igrače, a evo i kako. Krenula je nova kampanja i trajaće do 28. marta, a sve što treba da uradite je da se registrujete i tako steknete pravo na 1.000 dinara besplatnih spinova jer samo treba biti među 500 najboljih tog dana. Da dobro ste pročitali, svakog dana će 500 novih igrača dobiti po 1.000 dinara bonusa u vidu besplatnih spinova.

Zašto smo na početku rekli da MerkurXtip misli na svoje igrače? Pa zato što vas već po registraciji i verifikaciji Xtip Naloga očekuje sjajna kvalifikaciona igrica „Bonus Voćke“ koja će vam ulepšati dan, možda vratiti u detinjstvo kada su na snazi bile neke manje komplikovane igrice, a ova može da vam donese 1.000 dinara besplatnih spinova na Synot igrama: Fruit Awards, Joker 50 Deluxe, Respin Joker i Respin Joker 81.

Evo kako sve funkcioniše. Kada se pojavi igrica „Bonus Voćke“, ona traje 90 sekundi i potrebno je u kofu skupiti što više svežeg voća jer svaka voćka nosi određeni broj poena, a najboljih 500 svakog dana dobiće 1.000 dinara. Pažnja i umeće dolaze do izražaja odmah, a savetujemo vam da dobro pročitate uputstva jer mora malo i da se razmišlja. Ipak, nagrada za razmišljanje i umešnost veoma je dobra i pružiće još veću dozu zabave na slotovima. Važno je i da budete što brži jer svaki takmičarski dan traje od 8 časova ujutru do istog vremena sutrašnjeg kalendarskog dana i 1.000 dinara besplatnih spinova (100 puta po 10 dinara) očekuje onih 500 najboljih, a kada izvrtite sve besplatne spinove, sredstva prebačena na račun mogu da se koriste za šta god želite na sjajnoj platformi MerkurXtip-a.

Nas je iskreno oduševio ovakav koncept iako smo već navikli na inovativnost MerkurXtip-a koji se zaista trudi da bude drugačiji u odnosu na konkurenciju. Sećamo se još pohoda na blago skriveno na pustom ostrvu, kao i čuvenog mini slota koji je dodeljivao od 100 do 900 odsto bonusa.

Za sve one kojima su slot igre prirasle srcu – ovo je prava akcija. Zato preporučujemo da otkrijete potpuno novu dimenziju zabave sa MerkurXtip-om. „Bonus Voćke“ će vam već pokazati o čemu pričamo, a za sve one koji budu želeli da prate svoj rezultat i umeće i osvojene bodove konkurencije, moći će to da urade na promo strani MerkurXtipa gde će biti dostupna tabela sa poretkom najboljih rezultata tog takmičarskog dana kada ste se upustili u novu avanturu, ali za one znatiželjnije biće moguće videti i rezultate ostalih dana.

