STOJKOVSKI: Potrebno je govoriti i isticati pravi značaj žene u društvu!

Povodom Međunarodnog dana žena, u prostorijama Fondacije “Svetozar Miletić” u Subotici održano je predavanje na temu “Značajne žene srpskog srednjeg veka”. Na predavanju je o značaju žena i njihovoj ulozi govorio prof. dr. Boris Stojkovski koji je ovom prilikom istakao da kako bismo shvatili pravi značaj i ulogu žene u društvu, moramo što više govoriti o tome.

“Ideja sa Fondacijom "Svetozar Miletić” jeste ta da smo hteli da napravimo jedan lep pregled, iz želje da se prikaže da je u srpskoj istoriji ili čak i šire regionalno, bilo itekako značajnih, znamenitih i uglednih žena. Položaj i značaj žene u celokupnoj srpskoj, regionalnoj istoriji je izuzetno značajan već vekovima. Dakle govorimo o 800, 900 godina unazad i da je sve to jedno vreme, ma koliko delovalo dugačko, prepuno zanimljivih žena i stoga smatram da je jedan ovakav razgovor veoma važan” objašnjava Stojkovski.

Kada govorimo o znamenitim ženama istorije, svakako je bitno napomenuti i žene koje su ostavile veliki trag na teritoriji grada Subotice ali i šire.

1 / 6 Foto: Subotica živi

“Subotica je takođe kroz svoju istoriju ponudila mnoge važne i zanimljive žene poput Taze Manojlović, Mare Malagurski, Marije Terezije. Istorija Subotice je prepuna važnih žena kao što su Danica Konjović koja je bila i velika zadužbinarka. Ostavila je iza sebe zadužbinu, zakladu kako se to tada zvalo, za školovanje. To je kasnije postao ženski internat. Anastazija Taza Manojlović bila je jedno vreme i dirigentkinja srpskog pevačkog društva “Graničar”, hora koji je takođe tu delovao. Ličnost carice i kraljice Marije Terezije je neodvojiva od priče o istoriji gradova na području današnje Vojvodine. Naravno, ona je žena koju moramo posmatrati u jednom velikom globalnom kontekstu jer je ipak bila velika vladarka. Vladala je jednom od najznačajnijih imperija gde smo opet odblesak imali i mi u Subotici, budući da su upravo za vreme njene vladavine, Novi Sad i Sombor i na kraju 1779. i Subotica, dobili taj visok status najviših mogućih slobodnih kraljevskih gradova, koji je označio napredak sva tri pomenuta grada. Ovakve stvari jesu ono što se mora prenositi generacijama, jer da bismo mogli ići u budućnost i da bismo mogli razumeti sadašnjost, moramo dobro poznavati prošlost. Potrebno je govoriti i isticati jer samo tako možemo shvatiti pravi značaj i pravu ulogu žene u društvu, a ne da to bude samo od osmog marta do osmog marta” izjavio je prof. dr. Boris Stojkovski, za Subotica živi.