U Subotici potpisan sporazum za projekat "Zajedno do uspeha"!

U Plavoj sali Gradske kuće u Subotici, svečano je potpisan Sporazum o poslovno - tehničkoj saradnji privrednog društva d.o.o. za upravljanje slobodnom zonom "Subotica" sa predstavnicima visokoškolskih ustanova, srednjih škola i preduzeća. O važnosti ovoga projekta govorio je Saša Gravorac, direktor Slobodne zone “Subotica” koji je ovom prilikom istakao da ovim projektom, od Slobodne zone “Subotica” žele da naprave jedan intelektualni inkubator sa tri glavna cilja.

“Danas smo se opredelili da pozicioniramo privredno društvo na jedan drugačiji način ukupnog privrednog, društvenog i ekonomskog života ovoga grada. Jedna od tih aktivnosti jeste i započeti projekat “Zajedno do uspeha” kojim smo definisali da želimo od Slobodne zone “Subotica” da napravimo jedan intelektualni inkubator. Ono što nas je ponukalo kada smo započeli ovaj projekat jesu tri osnovna cilja ili tri osnovne percepcije koje smo želeli da ostvarimo. Prvo, želeli smo da povežemo nauku, privredu, obrazovanje uopšte i da napravimo tu sinergiju, jer nauka svoju potvrdu dobija onoga trenutka kada sve što sva naučna saznanja dobijaju konkretizaciju u praksi. Drugi motiv jeste jačanje naših projektnih kapaciteta, budući da planiramo da razvijemo tu našu projektnu aktivnost, tako da smo već kandidovali nekoliko tema. Za početak će to biti zelena ekonomija i solarni paneli. Treći cilj jeste da naša Slobodna zona “Subotica” bude inicijator jednog novog pristupa, a to je veće pozicioniranje i podizanje ugleda, imidža koji slobodna zona treba da ima kao jedan od bisera razvoja grada Subotice i ukupne naše regije Vojvodine i Republike Srbije.

1 / 8 Foto: Subotica živi

Kada govorimo o potpisnicima, tu se svakako moraju spomenuti dve lokalne samouprave, grad Kikinda i opština Senta. Takođe, tu su i predstavnici visokoškolskih ustanova, predstavnici logističkih preduzeća, špedicija i Regionalne razvojne agencije, kao i brojni predstavnici srednjih škola. Raznovrstan spektar učesnika govori da je reč o jednom ozbiljnom projektu, gde saradnja može da se poveže i unapredi.