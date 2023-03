Tehničkoj školi "Ivan Sarić" dodeljena ZLATNA MEDALJA ZA KVALITET!

Na nedavno održanom 18. Međunarodnom sajmu obrazovanja ”Putokazi”, Tehnička škola “Ivan Sarić” iz Subotice, dobila je zlatnu medalju za kvalitet obrazovno - vaspitne ustanove. Manifestacija “Putokazi” namenjena je profesionalnoj orijentaciji učenika završnih odeljenja osnovnih i srednjih škola, a čiji je sastavni deo i prestižno ocenjivanje kvaliteta. U razgovoru sa direktorom Tehničke škole “Ivan Sarić”, Željkom Rajčićem, saznali smo na koji način se ova ustanova predstavila na takmičenju.

“Ove godine smo imali izuzetnu čast da smo uoči 100 godina Novosadskog sajma osvojili zlatnu medalju na 18. Međunarodnom sajmu obrazovanja “Putokazi”. Naša škola je konkurisala putem eseja, u kojem smo se bazirali uglavnom na takmičenja, humanitarni rad i generalno na sva dostignuća koja smo ostvarili prethodne školske godine, uključujući i same projekte. Prethodne godine smo imali dva “Erasmus” projekta. Jedan koji se odnosio za nastavnike, jedan za učenike i ovde smo posebno ponosni na to da smo dobili posebno priznanje od Erasmus-a za kvalitet projekta koji smo realizovali za učenike. Takođe moram da napomenem da smo u prethodnoj godini dobili i nagradu “Bosch” i to prvu nagradu i takođe zlatnu medalju iz preduzetništva, za inovaciju u preduzetništvu koje smo ostvarili te godine. Tako da na osnovu tog eseja, stručna komisija je donela odluku da naša škola dobije ove godine zlatnu medalju za kvalitet srednjeg stručnog obrazovanja. Učenici koji završe našu školu mogu da se zaposle u svojoj struci, odnosno da nastave svoje školovanje dalje na fakultetima što je veoma važno i veoma bitno za našu školu. Stoga, mi gledamo da svake godine taj stepenik osavremenjavanja nastavnog procesa bude ostvaren” izjavio je Željko Rajčić, direktor Tehničke škole “Ivan Sarić”, za Subotica živi.

1 / 6 Foto: Subotica živi