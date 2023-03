GODINU DANA od puštanja u saobraćaj brze pruge BEOGRAD-NOVI SAD

U Novom Sadu je juče obeležena ova godišnjica i kako je navedeno tom prilikom od marta prošle godine do sada, na relaciji Beograd – Novi Sad prevezlo se više od 3 miliona putnika, a od toga 1,5 milion na krilima „Sokola“.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić prisustvovao je obeležavanju godišnjice puštanja u saobraćaj brze pruge, na novosadskoj Glavnoj železničkoj stanici, a obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Đurić je istakao da je dan kada je „Soko“ krenuo prošle godine, upisan crvenim slovima u kalendar Novog Sada i Srbije.

foto: Grad Novi Sad

- Saobraćaj je žila kucavica svake države i zato nastavljamo na svim nivoima – lokalnom, pokrajinskom i republičkom, da ovu važnu oblast unapređujemo. Ponosni smo što se od marta prošle godine, do sada, na relaciji Beograd – Novi Sad prevezlo više od 3 miliona putnika, a od toga 1,5 milion na krilima „Sokola“. To je dokaz da je voz ponovo postao deo našeg svakodnevnog života. Sve to zahvaljujući snažnoj državi, koja se razvija, ulaže, gradi i ide munjevito brzo napred. Uz mudru politiku i snažno vođstvo Predsednika države i Vlade, Srbija kontinuirano neguje čelično prijateljstvo sa našim prijateljima iz NR Кine, kao i sa susednom Mađarskom, a benefite toga, kroz mnogobrojne uspešne projekte poput ovog, osete svi građani-rekao je gradonačelnik Đurić.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da na današnji dan nije samo otvorena deonica Novi Sad – Beograd, već je on bio prekretnica u razvoju Srbije.

foto: Grad Novi Sad

- Pokazali smo da smo dovoljno jaki da sa našim partnerima izgradimo brzu prugu. Ovo je slika nove, modernije i snažne Srbije-rekla je Ana Brnabić.

Oni su zajedno razgledali panoe na kojima su predstavljena dostignuća u poslednjih godinu dana na relaciji Beograd-Novi Sad, kao i izložbu građevinskih dostignuća na relaciji Novi Sad-Subotica, a potom su obišli i peron br. 2 koji je u izgradnji i koji uskoro treba da bude pušten u promet.

1 / 6 Foto: Grad Novi Sad

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da se nastavlja zajedničko delovanje kako bi obećanje da će građani do kraja 2024. godine brzim vozom putovati do Subotice, bilo ispunjeno. Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor naglasio je da je brza pruga kroz Vojvodinu velika razvojna šansa i novi kvalitet u životu građana, dok je ambasadorka Narodne Republike Кine u Srbiji Čen Bo istakla da je ta deonica simbol i dobar primer odlične saradnje Srbije i Кine.

Grad Novi Sad