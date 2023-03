MLADI SRPSKI JUNAK JE SA 15 DAO ŽIVOT ZA SRPSKU: Spomenka su mučki ubili na današnji dan dok je BRANIO SVOJE SELO (VIDEO)

Spomenko Gostić bio je najmlađi borac Vojske Republike Srpske.

Imao je samo 14 godina kada se pridružio ratu. Odlikovan je i Medaljom zasluga za narod.

U martu 1993, tokom granatiranja srpske vojske dečak je teško ranjen da bi na današnji dan, pre 30 godina preminuo i sahranjen je sa stradalim saborcima na seoskom groblju.

Spomenko je rođen 15. avgusta 1978. u Doboju. Osnovnu školu pohađao je u Maglaju. Zbog izbijanja ratnog sukoba u Bosni i Hercegovini je nije završio.

Godine 1992, početkom rata, živeo je sa majkom Milenom u selu Jovići nadomak Maglaja. Selo je bilo okruženo naseljima sa većinskim muslimanskim stanovništvom, pa se ubrzo našlo na prvoj liniji fronta.

Na početku rata, tačnije u mesecu aprilu umrla mu je majka, pa je ostao da živi sa bakom koja je septembra 1992. godine poginula u granatiranju sela od strane tzv. Armije Republike Bosne i Hercegovine.

"Dok moja noga ne kroči na Maglaj, ja ne idem odavde", govorio je kada je dobio mogućnost da izađe iz ratnog užasa i svoj dečački život nastavi u Parizu.

U ofanzivi muslimanskih snaga na planinu Ozren narod se povukao iz Jovića, a Gostić je sa nekoliko vojnika ostao da brani selo. U martu 1993, u granatiranju položaja srpske vojske, pet vojnika je poginulo, a Gostić je teško ranjen. Umro je 20. marta 1993. u Jovićima na Ozrenu, a sahranjen je sa stradalim saborcima na seoskom groblju u Gornjem Ulišnjaku.

Ovako je Spomenko govorio u jednom intervjuu:

- Imamo mnoge slučajeve gde je bilo teško, ali se sve opet nekako izdrži. Imao sam slučajeve da sam nagazio na minu, naišao sam i odbila je prvi točak. Ovo mi je druga rana, mene je bacila detonacija i tu me je geler okrznuo, ali opet se sve savlada.

- Tukli su me mecima, ali i to sam izdržao. Kažem da mi ovde dobro i fino, sarađujem sa vojskom, hranim se sa vojskom, spavam... Nemam oca nemam majke, ostao sam samo sa babom, ali je ona poginula baš kod ove kuće tu - rekao je on svojevremeno u jednom intervjuu.

