OGLASILA SE ŠKOLA U KOJOJ SU SNIMLJENE MRTVA SVINJA SA KRVAVIM MRTVIM PRASETOM I NEPOKRETNA KRAVA: Evo šta kažu o tim slikama

Nakon što je Udruženje za zaštitu životinja Novi Sad "SPANS" na društvenim mrežama objavilo više uznemirujućih snimaka i fotografija koji su nastali u štali Poljoprivredne škole iz Futoga u kojoj đaci (pojedinih smerova) obavljaju praktičnu nastavu, a na kojima se vidi mrtva krmača koja se oprasila, kao i nepokretna krava, oglasilo se i rukovodstvo te škole.

Naime, pomenuto Udruženje je upozorilo da se na snimcima vidi "nehumani odnos koji u ovoj školi imaju prema životinjama na kojima se izvodi praktična nastava, a koji često dovodi životinje u patnju, a neretko i u smrt". Na jednom snimku se vidi mrtva svinja, koja je uginula tokom prasenja u svinjcu prošle subote.

- Zatekli su je učenici u ponedeljak u alatnici, prebačenu sa sve mrtvim prasetom pored nje. Krv svuda oko leševa. Do ponedeljka je ležala tako i dočekala đake. Neki od njih su bili šokirani, a neki su već i oguglali. Po svedočenju učenika jedan od profesora je u nekom momentu rekao đacima da je iznesu ispred i tamo je ležala do dolaska Zoohigijene - napisali su iz SPANS-a.

Na drugom videu (koji je u prvom komentaru posta) je krava.

- Krava koja danima leži nepokretna u štali, jer kako kažu učenici, najverovatnije nije dobila kalcijum nakon teljenja, jer je neko zaboravio da joj ga da? Na jednom postu smo videli i da je veštački osemenjena, stara krava... Ne može da ustane i navodno se čeka da ugine da bi je odneli u klanicu. To su glasine koje kruže po školi. Tele je samo u boksu pored, a ona sirotica leži i pati i pomoći nema - naveli su iz Udruženja.

Dušan Gagić, direktor škole za Kurir kaže da su kao škola zatečeni načinom na koji je ta obrazovna ustanova predstavljena. Tvrdi da je uginuće životinja ipak nešto što se dešava, i objašnjava kako je do situacija koje su snimljene došlo.

- Svinja je počela da se prasi u subotu na nedelju, što je primetio pomoćnik nastavnik koji je bio dežuran. On je obavestio dežurnog veterinara da životinja ima probleme i da moraju da probaju da urade carski rez. U međuvremenu je životinja uginula, a prethodno je izbacila mrtvo prase i posteljicu. Pomoćni nastavnik je potom pozvao Zoohigijenu. Oni nisu imali nikoga ko je dežuran i rekli su da će doći u ponedeljak. Učenici i pomoćni nastavnici su životinju i prase odnela u alatnicu, jer je to jedina prostorija u kojoj je hladnije i u kojoj leš ne bi mogli da oštete psi, pacovi i druge životinje. Jedna devojčica je to ipak snimila kao prizor, iako se to nije ni krilo, deci je objašnjavano kako se tako nešto desi, moraju da vide i takve prizore ako će biti veterinari, uginuća se dešavaju - kaže Gagić.

Vezano za kravu koja je nepokretna i koja je navodno zbog neadekvatnog lečenja nemoćno čekala odvođenje u klanicu, direktor Gagić kaže:

- Krava koja se otelila je starija životinja, telila se više puta. Posle poslednjeg teljenja je pala i izgubila oslonac na zadnje noge. Tog dana ujutru je obavešten veterinar, urađena je terapija. Dva dana smo pokušavali da je vratimo u normalno stanje. Posle dva dana veterinar je konstatovao da životinja mora na klanje. To je procedura. Morali smo da sačekamo tri ponude od mesara. Tek se jedan mesar javio posle par dana, postupali smo po propisima - kaže direktor.

Kako navodi, posle ovih objavljenih snimaka u školi je bila veterinarska inspekcija.

- Sam sam pozvao policiju da bi tužilac video da li je bilo propusta. Nije tačno da se loše ophodimo prema životinjama, sve je rađeno po protokolu. Na žalost, uginuća se dešavaju, a devojčica koja je snimila sve i podelila rekla je da se pokajala jer nije znala kakvu će sliku to stvoriti u javnosti. Niko joj nije rekao da škola nema para da uspava životinju, jer se eutanazija ni ne radi u takvim situacijama, ona je to navela na osnovu pretpostavki drugih đaka - zaključio je on.

Kurir.rs / S. Trajković

Bonus video

01:34 DA VAM KAŽEM ŠTA MI LJUDI PRIČAJU ZGADIO BI VAM SE ŽIVOT! Aktivista otkrio zastrašujuće podatke o ljudima koji muče životinje!