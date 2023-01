PRVO ZLOSTAVLJAJU ŽIVOTINJE, A ONDA LJUDE! Ovo su 5 karakteristika PSIHOPATE po kojim ćete prepoznati da je reč o bolesniku

Srbiju je zgrozio slučaj u kom je predsednik mesne zajednice Novi Slankamen Boris Drača u utorak dao dozvolu lovcu Aleksandru Škari da ženki psa dok je dojila štence,puca u glavu, tvrde meštani i članovi udruženja "Solidarno za životinje" koji su snimak iz napuštene kuće u Svetosavskoj 38, gde se bezdušni čin desio, objavili na društvenim mrežama.

Boris Drača negira ono što mu se stavlja na teret. - Na adresi Svetosavska 38 nalazi se napuštena kuća u kojoj se sakupljaju psi lutalice. Gotovo svakodnevno sam imao prijave meštana da su ti psi napadali starije, decu, životinje... Prošle nedelje sam kontaktirao s nadležnima da dođu kako bismo rešili problem. Došli su početkom sedmice i zatražili od mene da im pokažem gde se nalazi kuća. Kod mene je tada bio moj prijatelj, koji je inače lovac i koga je trebalo da odvezem njegovoj kući. On je krenuo s nama, ali nije imao pušku. Mi nismo ulazili u tu napuštenu kuću, već samo pokazali gde se nalazi - tvrdi Drača.

Gosti u jutarenjm programu Redakcija, Goran Šarenac, predsednik Kinološkog društva Novi Beograd i Leo Ivanišević, psiholog, komentarisali su slučajeve ubijanja i sakaćenja životinja, kao što se dogodio ovaj u Slankamenu, ali i pre nekoliko dana u Kikindi, kada su psu vezane noge žicom.

- Ja zanemim. Ovo nije jedini slučaj - prokomentarisao je psiholog Ivanšević i naglasio da je zlostavljanje životinja "crvena zastava".

- Crvena zastava je znak da je osoba spremna i na mnogo gore stvari u budućnosti. To je jedna od osnovnih stvari kada proveravate da li je neko psihopata. U 50 odsto slučajeva silovanja, pronaćićete da je ta osoba imala slučaj zlostavljanja životinja u detinjstvu. Gde god vidimo okrutnost prema ljudima, naći ćemo negde i zlostavljanje životinja - rekao je.

Šarenac je u studio doveo još jednog neočekivanog "gosta", psa lutalicu, kojeg, tokom celokupnog razgovora, nije ispuštao iz zagrljaja.

Uperio je problem na edukaciju ljudi.

- I psiholozi i psihijatri zaneme, a posebno mi kinolozi, kad vide i čuju ovako nešto! To je do ljudi, a ne do životinja. Edukacija. Bez edukacije ljudi ovo će se stalno dešavati. Edukacija ide od najranijeg uzrasta. Roditelji su ti koji vaspitavaju svoju decu da budu dobri sa životinjama. Svoju decu od najranijeg uzrasta treba učlaniti u neko kinološko društvo - uputio je Đorđević.

Ivanšević je ponovio da, ukoliko dete pokazuje rano zlostavljanje i brutalnost prema životinjama, to je znak da dete prisustvuje nasilju u porodici, ili, čak, gleda nasilje prema životinjama!

- Zlostavljanje ljudi i životinja je povezano. To su obrazci koji se transgeneracijski prenose. Mora da se reaguje ukoliko dete pokazuje brutalnost prema životinjama! Psihologija polazi od crta ličnosti - uveo je u psihološki ugao gledišta i naveo kako možemo prepoznati te crte.

Nabrojao je tipične crte ličnosti kod zlostavljača kroz pet esencijalnih karakteristika:

- Prva je impulsivnost. Nemogućnost da se kontroliše sopstveno ponašanje i da se reaguje odmah srazmerno besu;

Druga, to je želja za nadmoći, za moći, za kontrolom;

Treća stvar je niska emotivna inteligencija sa naglaskom na nedostatak empatije. Nema osećaja za druge, i zato je moguće da se uradi sve ovo;

Četvrta stvar je sebičnost i egocentričnost makar i po štetu drugih. Fokus na sopstvene ciljeve;

I poslednja, peta tačka je prkos, ili inat. To nije samo kršenje pravila, već i uživanje u kršenju pravila! - nabrojao je Ivanšević.

Kinolog je kao pozitivnu stvar zaključio da je država pokazala dobar iskorak, jer sankcioniše i napade na životinje i kućne ljubimce!

