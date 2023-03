Ministar VUČEVIĆ najavio vojni spektakl: Po naredbi PREDSEDNIKA VUČIĆA Srbija će 22. aprila prikazati sve što ima

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević gostovao je u Jutru, na Prvoj televiziji, gde je govorio o društvenim pitanjima i najavio vojni spektakl na aerodromu u Batajnici povodom Dana vojske.

– Za Dan Vojske, 22. aprila, se sprema spektakl, lepa manifestacija, na aerodromu u Batajnici. Po naredbi vrhovnog komantanda, predsednika Aleksandra Vučića, vojska Srbije će prikazati gotovo sve što imamo, ono nainteresantnije, najaktaktivnije, najubojitije. Mislim da će građani biti ponosni na svoju vojsku kako je modernizovana, bolje naoružana, opremljena a ja se nadam i brojnija- rekao je ministar i dodao:

-Zadovoljan sam kako ide konkurs, ali mislim da će se dobar deo njih prijaviti u poslednjim danima, po našoj staroj karakteristici. Pozivam sve momke i devojke do 30 godina da se prijave, bez obzira da li su odslužili vojni rok. Početna plata je 220.000 dinara, a ide do 300.000 dinara. Imate i beneficirani radni staž, na deset godina radnog staža imate 15 godina penzijskog staža. Mogućnost da kupujete stanove po jeftinijim cenama. Kada stojite u stroju sa našim najboljim oficirima i nosite amblem te jedinice, grb države ne možete da ne osećate ponos. Nije uvek pitanje para.

Pritisak na Srbiju da se kosovsko-metohijski čvor raščivija

Vučević je naglasio da je pitanje Kosova i Metohije prvorazredni bezbednosni rizik za našu državu i Srbija će biti izložena većem pritisku.

-Ono što su otvorili 1998, pa i 2008. sa Kosovom, to je Pandorina kutija- ne znate kako će se koristiti. Sada je pritisak na Srbiju da se taj kosovsko-metohijski čvor raščivija i vidite taj pritisak da hitno mora da se reši, da se Srbija pomiri s realnošću, da se odreknemo dela teritorije i onda će nam biti bolje. Oni prosto hoće da kažu da je to njihovo, ono to gledaju kao svoju teritoriju. Vidim da je Turska zainteresovana da da sledećeg komandanta KFOR. Do sada je Italijan komandant. Neki istorijski konteksti se ponavljaju.

April može da bude zahtevan mesec

On je napomenuo da Aljbina Kurtija SAD i određene evropske države pritiskaju da formira Zajednicu srpskih opština.

-Nemam utisak da će on to da uradi, a imam bojazan da će to da uradi samo pro forme, da je neće formirati po principima iz Briselskog sporazuma, definisanih 2015. godine, koji čine 22 principa. Evropska unija je stavila potpis na te akte i oni nisu realizovani, a ne poštuje ono što je sama garantovala. Srbija mora ostati za pregovaračkim stolom, jer taj scenario gde mi napuštamo pregovore, gde smo ljuti, a imamo pravo, bi omao katafsrofalne posledice. Rekli bi “E, evo rade opet ono što su radili devedesetih”. Kurti je do sada bio vrlo tvrd na tim pozicijama da ne želi da je formira ili smo čuli iz Prištine da to nije uskladu s njihovim ustavom. Sve što se tiče onoga što oni rade nije u skladu s našim ustavom, oni krše ustav Republike Srbije. Srbija je odgovorna država i mora da štiti svoje nacionalne interese. Ne postoji volja Prištine za formiranje ZSO. April može da bude zahtevan mesec, ističe rok oko tablica na severu KiM.

Pitanje je šta će Kurti sledeće da radi, ali ja sam čuo da Amerika i Evropa neće dozvoliti konfiskaciju vozila, jer mu je to sledeći potez. I pitanje izbora na severu, pošto srpska lista neće učestvovati do formiranja ZSO. I onda možemo da zamislimo da neki Srbi po imenu i prezimenu učestvuju i dođe do fingiranja vlasti ili da albanska stranka pobedi. Vreme pred nama nije lako, a mi moramo da budemo hrabri, mudri, smireni. Srbija radi sve ono što je u našoj moći, odgovorno se ponaša, pokazali smo da smo konstruktivniji partneri u pregovaračkim odnosima. Srbija svakodnevno pomaže srpsku zajednicu na KiM. Nema Srbije bez Srba na Kosovu i Metohiji. Nama je to presudno bitno. Moramo da vodimo računa o Srbima koji žive južno od Ibra.

Treba da čuvamo mir i stabilnost

Odgovarajući na pitanje o formiranju vojnoobaveštajne agencije na Kosovu, ministar je rekao da se uporno radi na stvaranju kosovske vojske, a da u Kurtijevoj vladi imaju i ministra odbrane.

-Pratićemo. Oni nemaju prao da prave vojne i policijske baze na severu, 90 posto stvari što rade nemaju prava. Nema prava i obaveza. To sve zavisi od aršina onog koji je sudija, a sudija je onaj koji je jači. A jači su oni sa zapada. Ovo što smo uradili, što je predsednik uradio, je da sve dobro prođe u Briselu i Ohridu. Ne znam kako je to uspeo da uradi, čini mi se da vozi slalom na jednoj skiji, a mi svi navijamo da se saplete. Treba da čuvamo mir i stabilnost, ne zato što je to neka mantra, nego zato što je to nama preko potrebno. Srbija u uslovima mira i stalnosti Srbija jača u svakom smislu- segmentu škola, vojske, ekonomski jačamo.

