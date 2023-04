Miloš Vučević: Dobili smo i više prijavljenih kandidata za specijalne jedinice, izvestio sam predsednika da je konkurs uspeo

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević gostovao je u emisiji “Fokus”, na B92, gde je govorio o predstojećem Danu vojske i paradi na kojoj će vojska prikazati oruđe, kao i o međunarodnoj vojnoj vežbi.

Ministar Vučević istakao je da se Vojska Srbije sprema za međunarodnu vojnu vežbu pod nazivom “Platinasti vuk”, koja će biti održana u junu.

foto: Printscreen/B92

-Nema nikakve kontroverze, skrivenih poruka i signala. Procena vojnog vrha, Generalštaba i Ministarstva odbrane bila je da se obratimo Vladi Republike Srbije da se dozvoli ta jedna međunarodna vojna vežba, najveća na teritoriji naše države. To je javna odluka Republike Srbije. Vežba će biti na jugu Srbije, sa 11 zemalja partnera, u junu ove godine. Niti je to naznaka, skrivena ili javna, da Srbija napušta kurs vojne neutralnosti. To je procena Ministarstva odbrane i države da je ta vojna vežba korisna za pripadnike vojske Srbije, koji jačaju svoje sposobnosti i nivo obuke kroz takav vid vojnih vežbi. Mi smo se vodili, pre svega, koristi i značaju za našu vojsku, i međunarodnim ugledom Vojske Srbije. Ja sam ponosan što je naša država zauzela i zadržala taj kurs vojne neutralnosti, koji je danas veoma osporen. Niko nije oduševljen kada to kažete. I jedni i drugi, treći i peti, smatraju da treba da budete svrstani negde, jer ako niste onda ste de facto protiv njihovog vojnog saveza. Mi vrlo glasno i jasno kažemo sve ono što je naša politika. Nema tu nikakvih tajnih stvari, paktova. Zna se koja je politička pozicija Srbije, zna se koji je naš odnos. Vučić nije izdao niti će izdati Kosovo- naglasio je Vučević i dodao da je veoma zadovoljan završenim konkursom za prijem u tri najelitnije formacije Vojske Srbije.

-Veoma sam zadovoljan završenim konkursom za 534 formacijska mesta. Dobili smo i više nego prijavljeni broj kanditata. I predsednika sam danas izvestio da je uspeo konkurs. Videćete uskoro zvanične podatke. Već su krenule neke grupe na doktorske preglede u vojne bolnice. Što se tiče Dana Vojske, 22. aprila, videćete prikaz svega onoga čime raspolaže naša vojska i moći će svi građani da se uvere koliko je vojska ojačala, koliko je država pomagala i to je nešto što će obradovati iskrene patriote.

