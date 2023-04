Uprkos i ranijim vrlo decidnim tvrdnjama da iz Srbije nije izvezeno oružje ni Ukrajini ni Ruskoj Federaciji koje su u sukobu, stigle su nove optužbe!

Britanska agencija Rojters objavila je da tajni dokumenti iz Pentagona ukazuju na to da se, kako navode, Srbija obavezala da će poslati oružje Ukrajini, ili da je to čak već i uradila. To su, međutim oštro demantovali i ministar odbrane Miloš Vučević i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ministar odbrane je rekao da je "nekome očigledno cilj da destabilizuje našu zemlju i da je namera da je uvuče u konflikt u kome nećemo da učestvujemo".

U Usijanju pitamo zašto je Srbija optužena da izvozi oružje Ukrajini? Kome su u interesu spekulacije i uvlačenje u konflikt? Da li će svojim jasnim i oštrim demantima uspeti da skine senku optužbe sa sebe?

Gosti Usijanja:

prof. Miroslav Bjegović, stručnjak za bezbednost

prof. Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig