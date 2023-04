PIPKA TABANE DA IZLEČI ŽELUDAC! Milica sa Mokre Gore tvrdi da leči dodirom, a vaše je samo da uradite JEDNU STVAR

Baka Milica Jovičić iz Mokre Gore svojim rukama pomogla je mnogima koji imaju problema sa želucem. U maloj brvnari primi svakog ko joj zatraži pomoć.

- Želudac nameštam po nekim tačkama. To sam nalsedila od moje bake Radojke. Bilo je nas dve sestre bliznakinje, ali nekako je baka stalno mene vukla da gledam šta radi. Imala sam 15 godina i ja sam joj rekla da to mene ne zanima. Ona mi je rekla „ćuti tamo“ i da ću jednom početi to da radim – seća se baka Milica.

Kasnije se udala, a kada je počela da radi u obližnjoj fabrici hemijskih proizvoda, setila se reči svoje babe.

- Imali smo i teških poslova, utovare i istovare. I jednom prilikom kada je bila na nekom istovaru koleginica se požalila da je zaboleo želudac. I ja joj kažem da legne. Ispritiskam joj tačke na tabanima i njoj bude bolje. I to se tako pročulo. Prvo manje, a onda valjda se širili od usta do usta da mogu da pomognem, pa počeli da dolaze. Pomagla sam i popadiji, koja je živela nedaleko od mene. Ona je imala problema sa gušenjem i lupanjem srca, a svi joj rezultati bili dobri. Kada sam joj uveče ispritiskala tačke, sutradan su me zvali na ručak jer nije imala više problema – kaže Milica i dodaje da samo zna oko želuca, a kada vidi da je u pitanju nešto drugo, možda žuč ili bubrezi, ona savetuje da se ode kod doktora.

Kaže da može da pomogne kada je u pitanju oštećenje sluzokože ili kod podignute kile. Pacijenta položi u ležeći položaj. Onda svojim prstima pipa i traži neke tačke na rukama između palca i kažiprsta. Zatim blago pritisne želudac.

- Već tada mogu da posumnjam da nešto nije u redu sa želucem. Posle pređem na taben. Tu postoje tri tačke i tačno osetim pod rukama ako su one malo poveće. Onda ih ispritiskam. Obično je to bolno, ali ne traje dugo. Potom toj osobi kažem da se okrene na stomak, podigne noge unazad, a rukama se uhvati za njih. U tom položaju treba da bude oko minut i da diše duboko. Nakon toga trebalo bi da bude bolje onom ko ima problem – kaže baka.

Nekome preporuči da ponovo dođe za neki period ako oseti neki problem, a nekom da pije čaj.

- Znam tri do četiri travke koje pomažu u lečenju želuca. Preporučim podubicu, ali strogo mora da se vodi računa kako se pije. Uglavnom ide pola kafene kaščice na deicilitar vode i mora da odstoji od 6 do 10 minita. Zatim se pije na kaščicu, poput infuzije.

Tako 12 dana – kaže Milica, ali opet upozorava da je potreban oprez pri pijenju čajeva. Ona preporučuje da se nikako ne pije voda dok se jede i bar pola sata posle jela, jer se razblažuje kiselina i hrana se ne vari dobro.

Kaže baka Milica da je imala raznih ljudi, od običnih do velikih biznismena, pa čak i doktora gastroenterologa, koji joj se posle zahvaljivao do neba. Nada se da će je u ovom naslediti unuka.

