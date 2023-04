Nema izgovora! Stiže VELIKA "NORTHSTORM" TRKA SA PREPREKAMA!

Još uvek nije kasno da počnete sa vežbanjem za veliku trku sa preprekama koja nas očekuje u septembru na Paliću! U pitanju je velika “Northstorm” trka sa preprekama koju organizuje Udruženje “Skyrunners” iz Subotice, a ako je suditi po onome što smo do sada čuli, ovaj događaj itekako obećava! Mi smo u razgovoru sa Nikolasom Vukovićem koji je jedan od organizatora, saznali sve detalje vezane za samu trku, prijavu i koji nas to izazovi očekuju.

“Pre svega, da bi učestvovali na jednom ovakvom događaju, potrebno je da ipak malo trenirate ili da se bavite nekim sportom. Da li je to trčanje, da li je to teretana ili neki vid kondicionog treninga, ono što je zaista važno jeste da ste u treningu barem malo. “Northstorm” trka nas očekuje 30. septembra na Paliću, a detalje za prijavljivanje možete naći na našem Instagram profilu - @northstorm_ocr . To je trka koja će zaista da testira vaše fizičke sposobnosti i vaše granice. Ono po čemu je jedinstvena jeste činjenica da se ovakve trke obično odvijaju na nekim neravnim površinama i predelima, a ova trka će biti na ravnom! Naši takmičari će praviti pun krug oko Palića i trčaće uz jezero” objašnjava Nikolas.

1 / 5 Foto: tSubotica živi

S obzirom da će mnogi učesnici po prvi put da se oprobaju u jednom ovakvom izazovu, zamolili smo Nikolasa da nam otkrije kakve prepreke možemo da očekujemo i šta se dešava ako neko od učesnika nije u stanju da neke od njih savlada.

“Nećemo puno otkrivati jer ipak želimo da većina prepreka bude tajna za učesnike ali neke od osnovnih prepreka će svakako biti preskakanje zida, nošenje tereta, manki bar, penjanje uz konopac i mnoge druge. Ono što je bitno da naglasim jeste da ni jedna prepreka nije nemoguća i svakako za sve prepreke koje učesnici nisu u stanju da pređu, postoji zamenska vežba koja se odradi i nastavlja se dalje. Mi to zovemo “kaznene vežbe” koje podrazumevaju obilaženje staze od 200 do 400 metara, nošenje tereta u nekom kraćem obimu i barpi kao najteža kazna. Svakako još uvek nije kasno da krenete sa pripremama za samu trku, jer vremena ima. Spremajte se, jer vas čeka jedna nezaboravna avantura uz druženje i dobar provod” izjavio je Nikolas Vuković, organizator “Northstorm” trke sa preprekama, za Subotica živi.