"OGROMAN JE PRITISAK NA PROFESORE DA POPRAVLJAJU OCENE DECI KVAZIELITE!" Stručnjaci prokomentarisali skandalozni slučaj iz Čačka

Tihomir Simeunović, diplomirani inženjer građevine, iznosi tvrdnje za Kurir da je nezakonito otpušten iz Tehničke škole u Čačku, gde je predavao građevinske predmete, 10. aprila.

Prema njegovim rečima, razlog za ovaj postupak bila je dugogodišnja nesuglasica sa direktorom škole, koja je počela kada direktor nije ispunio zahtev Simeunovićevog kumčeta za povišenje ocene. Simeunović tvrdi da je situacija eskalirala nakon što je u novembru 2021. podneo tužbu protiv direktora Branka Maksimovića zbog mobinga.

Olga Vučković Kićanović, pravnica za radno pravo i Svetlana Budimčević, predstavnik Unije poslodavaca, gostovale su u emisiji Puls Srbije gde su se dotakli ovog slučaja iz Čačka.

- Enormni su pritisci na profesore da popravljaju ocene deci neke kvazielite. Jedan odgovoran roditelj to nikada ne bi zahtevao. To nije usluga detetu i remeti odnose među decom. To pravi ogroman problem i šalje jednu lošu poruku. Takođe, neposlušnost uglavnom rezultira otkazom i mobingom - rekla je Vučković Kićanović.

- Što se tiče ovog slučaja mislim da je ipak preuranjeno i da ne bi trebalo da se upuštamo u direktno komentarisanje pre postupka koji je u toku. Treba sačekati obe strane da se izjasne i videćemo da li će to imati sudski epilog ili ne. Nije dobro da vršimo pritisak u vezi toga, ali svaki dokazani slučaj mobinga treba da se osudi - rekla je Budimčević.

