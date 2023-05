OVO SU NAJNOVIJE ODLUKE NAKON TRAGEDIJE U MLADENOVCU: Završena sednica Vlade Srbije

Današnja sednica Vlade Republike Srbije započela je minutom ćutanja za sve stradale u masovnom ubistvu koje se dogodilo u Mladenovcu.

Članovi Vlade usvojili su mere koje je danas objavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a koje su predložene nakon zločina u Mladenovcu. Ministarstvo unutrašnjih poslova hitno će pripremiti izmene i dopune Zakona o oružju i municiji, kojima bi se pooštrili uslovi za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja, a za one koji ne ispunjavaju pooštrene uslove biće predviđen obavezan otkup oružja. Ova mera se donosi kako bi se broj kratkog vatrenog oružja, u posedu pravnih i fizičkih lica, smanjio za devedeset procenata. Izmenama Zakona o oružju i municiji biće predviđene obavezne provere lica kojima je dozvoljeno posedovanje oružja (uključujući i lovačko oružje), a koje bi podrazumevale obavljanje lekarskih, psihijatriskih i psiholoških pregleda, kao i obavezan test na psihoaktivne supstance. Ove provere biće vršene na šest meseci i na godinu dana.

MUP će takođe razmotriti potrebu pooštravanja uslova za posedovanje lovačkog oružja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će, pored mere moratorijuma na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja, donete 4. maja 2023. godine, preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti kako bi se obezbedio moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje lovačkog oružja na dve godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputiće javni poziv licima koja nelegalno poseduju oružje i eksplozivne naprave da ih u roku od mesec dana predaju bez posledica.

Ministarstvo pravde će u okviru postojeće Radne grupe za izmenu Krivičnog zakonika pripremiti izmene zakona, kojima bi se pooštrile kazne za krivično delo „nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija” iz člana 348. Pripremljene izmene odnosiće se na pooštravanje kazni za sledeća krivična dela:

• onaj ko neovlašćeno izrađuje, prepravlja, prodaje, nabavlja, vrši razmenu ili drži vatreno oružje za koje se može dobiti dozvola da bude kažnjen kaznom zatvora od 1 do 8 godina • onaj ko neovlašćeno izrađuje, prepravlja, prodaje, nabavlja, vrši razmenu ili drži vatreno oružje za koje se ne može dobiti dozvola da bude kažnjen kaznom zatvora od 2 do 12 godina • onaj ko neovlašćeno izrađuje, prepravlja, prodaje, nabavlja, vrši razmenu ili drži veće količine oružja ili oružje velike razorne moći da bude kažnjen kaznom zatvora od 5 do 15 godina • onaj ko neovlašćeno nosi oružje za čije nabavljanje i držanje nema dozvolu nadležnog organa da bude kažnjen kaznom zatvora od 5 do 15 godina • onaj ko neovlašćeno nosi oružje za čije nabavljanje i držanje ima dozvolu nadležnog organa da bude kažnjen kaznom zatvora od 1 do 8 godina.

U skladu sa pooštravanjem kazni za krivično delo iz člana 348. Krivičnog zakonika, na odgovarajući način pooštriće se kazne i za druga slična krivična dela, kao što je član 347. Krivičnog zakonika „izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela”.

U roku od mesec dana ministarstvo prosvete pripremiće izmene propisa kojima bi se pooštrile sankcije prema učenicima koji krše propisanu zabranu unošenja alkohola, droge, psihoaktivnih supstanci, oružja, pirotehničkih predmeta ili drugih oruđa kojima se može povrediti ili ugroziti druga osoba. Sankcije će biti pooštrene tako da će rokovi biti skraćeni, disciplinski posptupak efikasniji, a predviđaće obavezno isključenje učenika iz škole.

Današnji dan, kao i subota 6. maj i nedelja 7. maj, proglašeni su za dane žalosti zbog tragičnog događaja u Mladenovcu.

Vlada Republike Srbije upućuje iskreno saučešće svim porodicama ubijenih u ovom stravičnom zločinu i nada se da će se svi ranjeni uspešno oporaviti.

