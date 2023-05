Ministar Vučević poručio: SNS JE UVEK SPREMNA ZA IZBORE I NIKADA OD NJIH NISMO BEŽALI

-Ja sam za vraćanje obaveznog vojnog roka, izbegavajući da unapred kažem kakav bi bio sistem, jer je to pitanje struke, a tek onda političke odluke. Ja bih tu kandidovao i pitanje aktivne rezerve, kao što ima SAD i neke druge države, da imate poseban sastav koji je van redovnog, ali ima obaveze da se javlja u slučajevima takvih situacija u kasarne- istakao je danas Vučević.

Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije Miloš Vučević bio je gost emisije “Belle Amie popodne”, na niškoj televiziji Belle Amie, gde je govorio o konkursu specijalnih jedinica Vojske Srbije, Kosovu i Metohiji, kao i izborima u Srbiji.

Naša poruka građanima je da pažljivo gledaju predizborne spotove, plakate i poruke

Vučević je naglasio da je prošle subote održan sastanak izvršnog odbora Srpske napredne stranke kojem je nakon dužeg vremena bio prisutan i predsednik Vučić.

-Zaključak je da kompletna Vlada donese ostavku i da se ide na izbore. I to je opcija. Ono što je jasna poruka predsednika Vučića je da ako opozicija želi izbore, da je vlast izgubila legitimitet, SNS je spremna da ide na izbore. Nikada nismo bežali od izbora. Doneta nije odluka, da budem precizan, to je jedna od opcija. Opcija je i da se izvrši rekonstrukcija Vlade, da premijerka referiše. Moje mesto je uvek na talonu, kao i mesta svih drugih ministara. Nisam rođen s ovim mestom, sve što važi za mene važi i za druge. I obrnuto. Naša poruka građanima je da pažljivo gledaju predizborne spotove, plakate i poruke. Gledajte ko šta radi. Sećate se koliko puta su rekli da će Vučić da ti Kosovo samo da prođu izbori. A ništa se od toga nije desilo. Uvešće sankcije Rusiji samo da prođu izbori i do dana današnjeg Srbija je jedina evropska država koja nije uvela sankcije. Svi koji su u Savetu Evrope glasali uzdržano suštinski su glasali da se Kosovo primi u Savet. A jedna država je napustila glasanje. Hvala im na tome. Odluke donosimo racionalno, ali se ne stidimo emocija. Ljubav je emocija koja pomaže kod racionalnog donošenja odluka.

Zahvalan sam srpskom narodu što se prema vojsci odnosi kao prema najbližim članovima svoje porodice

-Zadovoljan sam rezultatima i onoga što je urađeno u segmentu odbrane države, to je rezultat od pretdnoih 10 goina. Bilo bi nefer i netačno da kažem d aje to nepto što se desilo u prethodnih šest meseci, imamo kontinuiranu politiku jačlanja vojske Srbije. VS i min se vraća na onaj oijedastal koji je utkan u dušu našeg naroda. Vojska je najčvršći čuvar svih tekovina. Vojska je nastala iz naroda i danas je deo naroda, koliko god da je profesionalizovana. Verujem da je tako ogromna većina naroda i oseća. Ona manjina koja ima loš odnos prema svojoj vojsci nije vredna pažnje. Uvek ćemo imati nove zadatke i obuke, da dolazimo do većeg broja ljudi u vojsci. Zahvalan sam srpskom narodu što se prema vojsci odnosi kao prema najbližim članovima svoje porodice. Ja sam za vraćanje obaveznog vojnog roka, izbegavajući da unapred kažem kakav bi bio sistem, jer je to pitanje struke, a onda političke odluke. Ja bih tu kandidovao i pitanje aktivne rezerve, kao što ima SAD i neke druge države, da imate poseban sastav koji je van redovnog sastava ali ima obaveze da se javlja u slučajevima takvih situacija u kasarne- istakao je ministar i dodao da Austrija i Grčka imaju obavezan vojni rok, a da ga je Letonija vratila.

Ne možete zaboraviti svoju istoriju ona je putokaz

-Mi smo sekli i topili oružje, dok smo vojskovođe isporučivali u tuđe tribunale. Danas nedovoljno pričamo o tome. Ne možete zaboraviti svoju istoriju ona je putokaz za buduća vremena. Mora da postoji pošta, priznanje, divljenje prema herojima koji su se borili za našu slobodu ili da bismo danas imali državu. Ipak, Srbija je i danas na nogama i nije poklekla. Ja sam kandidovao tu temu, ali i neki prethodni ministri. To nije pitanje popune vojske jedinica Srbije, već i opšteg razvoja jednog društva, psiho-fizičkog zdravlja tih mladića, podižete kondiciju svoje nacije da budu spremniji na sve izazove, koji se nažalost dešavaju u životu. Nacija koja je pripremljenija lakše prevaziđe te probleme. Mi smo i po 12 meseci odlazili u vojsku i evo me živ i zdrav. Starije generacije i duže. Mi smo zajednica- od kuće, preko grada sve do države. Ko to ne poima, na pogrešnom je putu. Doba je egocentrizma, ko je sebičniji taj je uspešniji. Ja verujem u kolektivni duh.

Dao sam zadatak da ljude koji pokazuju želju da budu deo sistema odbrane države zadržimo u nekom drugom korpusu

On je istakao i da se na konkurs specijalnih jedinica javilo gotovo tri kandidata na jedno mesto, kao i da je po naredbi vrhovnog komandanta vojske, predsednika Aleksandra Vučića, dobio nalog da više kandidata bude primljeno u elitne jedinice.

-Sada su te provere i dolaziće do filtracije kandidata. Mislim da ćemo doći i do većeg broja koji smo predvideli. Onda ćemo dalje razvijati do broja 5.000 po direktivi predsednika, vrhovnog komandanta, a rok je kraj 2024. godine. I ono što je dobra vest je da je predsednik meni, kao ministru vojnom, i generalu Mojsiloviću dao nalog da ako bude više kandidata koji ispunjavaju uslove budu primljeni i proširimo formacijska mesta i znatno ojačamo ceo korpus Srbije. Fantastičan je odziv Nišavskog i Jablaničkog okruga za specijalne jedinice. Jug je apsolutno dominantan. Dao sam zadatak da ljudi koji pokazuju volju i želju da budu deo sistema odbrane naše države probamo da zadržimo u nekom drugom korpusu, jer su to ljudi koji su pokazali želju da budu deo vojske Srbije.

U nekim državama je pitanje prestiža biti oficir

-Interesantan podatak je da od 100 posto prijavljenih 84 posto nije služilo vojni rok. Sad smo ih izvukli na površinu i dali im šansu da izađu na pozornicu gde sebe vide. To je dobar putokaz. Mora da se radi na boljem materijalnom položaju, ali i na sveukupnom odnosu društva i države prema vojsci. Nekada videti oficira je bila čast. Pogledajte kako se Amerika i Rusija odnose prema svojim oficirima. U nekim državama je pitanje prestiža biti oficir, a mi smo to izgubili. Vojska mora da dobije taj nivo poštovanja.

Ponosni smo na našu vojnu neutralnost

Ministar Vučević najavio je i najveću vojnu vežbu, u saradnji sa još 11 država, a koja se organizuje po sedmi put.

-Na vežbi Platinasti vuk, koja je najveća i organizuje se po sedmi put, dobra je prilika da se naša vojska oproba ili takmiči sa vojskama drugih država. Gledam benefit za Vojsku Srbije, a to je da imamo priliku da vežbamo sa državama sa kojima smo i ranije vežbali. Ne možemo vežbati sa drugim savezom, jer je u ratu. Ponosni smo na našu vojnu neutralnost, to je naša prednost i bogatstvo. Na punoj snazi je odluka Skupštine Srbije da je Srbija vojno neutralna. U junu ćemo u Bugarskoj isprobati neke nove sisteme, na njihovom poligonu na Crnom moru, ali to nije međunarodna vežba.

Teški su dani pred nama

Vučević se osvrnuo i na trenutnu situaciju na Kosovu i Metohiji, naglašavajući da su “pred nama teški dani.”

-Danas je bilo hapšenje dva portira koja su čuvala Opštinu Zvečan. Kurtijeva polcija ih je uhapsila. Teški su dani pred nama, pre svega zbog neverovatne tragedije u dva gnusna zločina, a onda i ono što nam je nadvija godinama, decenijama i vekovima oko KiM. To zahteva našu racionalnost, ne stideći se naših emocija. Moramo da očuvamo naše društvo kao porodicu. Slabi i neutemeljeni u veri oni pokleknu.

