Pogledajte kako izgledaju ove ilustracije - KADA KREATIVNOST PONUDITE, TAKO VAM SE I VRATI

Talentovani i kreativni ljudi obično kažu da te dve osobine svako ima urođene u sebi, samo treba da ih pronađe. Rekla nam je to i Ivona Popović iz Laćarka pored Sremske Mitrovice, koja ilustruje čestitke, knjige, sveske, panoe i to najviše za decu. Ivona je po profesiji učiteljica u laćaračkoj školi i kaže da je uvek okružuje dečja kreativnost i energija, koja u njoj budi potrebu da stvara. Njene ilustracije su do sada krasile knjige “Beboar Radosnica” i “Školovka”, a ilustrovala je i jednu društvenu igru “Čudesni grad Sremska Mitrovica” koja se može pronaći u Turističkoj organizaciji ovog grada.

1 / 6 Foto: Sremska Mitrovica živi

“S obzirom na to da sam učiteljica nekako mi je taj dečji svet vrlo blizak i najviše volim da ilustrujem dečije radove i ilustracije. Počela sam sa svojom decom, tako što smo se igrali nekada i kad kćerka predloži da se igramo nekim lutkama, ja kažem da imam bolju ideju, hajde da nešto pravimo. Tako sam počela da pravim čestitke, a posle sam nastavila i počela da stvaram razne neke druge stvari, da se bavim i kaligrafijom i da ilustrujem. Na posletku sam napravili i sovje knjige”, rekla je Ivona za Sremska Mitrovica živi.

Ivona kaže da je uvek sa sobom nosila boje i blok, i uvek je volela da prilagodi sebi neki kutak za stvaranje. Tako je sa svojim učenicima uredila i učenionicu, koja je jedne godine proglašena za najlepšu u Srbiji.

“Ja kažem da svako poseduje neku kreativnost. Tako se ta loptica zavrtela i mislim da će se kretati poprilično dugo i da će ići u pravom pravcu. Rad sa decom je nešto najlepše. Mislim da je moj posao najlepši, jer vi šta god da radite, kako god da ste raspoloženi kada uđete u učionicu i kada vas ta deca dočekaju, oni vas uvek dočekaju osmehom ovaj svakako ulazite u njihov svet. Ja kao učitelj se trudim da iz njih izvučem kreativnost, ali oni vama isto tako vrate”, zaključila je Ivona.

