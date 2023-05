IAB DIGITAL DAY 2023 FOR BETTER WEB: 18.maj 2023., hotel Hilton

Objavljen celodnevni program konferencije Digital Day – For Better Web!

Ovogodišnja konferencija Digital Day će osim eksperata iz inostranstva okupiti i stručnjake iz zemlje i regiona koji će se osvrnuti na neke od najaktuelnijih tema u okviru digitalne industrije.

Pod sloganom FOR BETTER WEB konferencija ove godine odgovara na pitanja koja se tiču AI tehnologija, e-trgovine, statusa medijskih portala u regionu, budućnosti veb komunikacije, a takođe kroz dijalog dve digitalne generacije ćemo dobiti i uvid u to kako danas komuniciramo, da li negde grešimo i kako izgleda raditi u industriji koja je jedna od najbrže rastućih, bez mogućnosti predviđanja koje nas sve to promene čekaju.

Konačni cilj panel diskusija, ali i celokupne konferencije, jeste da odgovori na pitanja – kako kreirati bolji ili unaprediti postojeći online prostor kako bi svi poslovni činioci u njemu mogli da napreduju, uz mogućnost da istovremeno zadrže kreativnost, inkluzivnost I bezbednost svih aktera u samom prostoru?

Ovogodišnja konferencija pokriće sedam aktuelnih tema koje se tiču svih koji posluju ili provode vreme u online prostoru.

Razgovor će se započeti pregledom statusa medijskih portala u regionu, ali i prilikama za njihovo unapređivanje. Odmah nakon toga eksperti na sceni će se pozabaviti veb komunikacijama iz različitih uglova, kako iz preispitivanja uloge društvenih medija i empatije u načinu na koji danas komuniciramo, tako i iz perspektive agencija koje će nam približiti njihov pogled na rast konzumacije medija, konkurenciju, ali i nove generacije koje se pridružuju industriji.

Veštačka i umetna inteligencija i e-trgovina su termini o kojima pričamo godinama unazad, ali ovog puta razgovor će se fokusirati na benefite, alate i konkretne industrijske primere koji mogu koristiti u procesu usvajanja, prilagođavanja i unapređivanja poslovanja u skladu sa trendovima koji ove tehnologije i biznis modeli donose sa sobom.

Na kraju događaja, kako organizatori navode, preispituje se šta je sve „digitalno“ danas, odnosno šta sve taj pojam uključuje, a posmatraćemo i dijalog dve Internet generacije koje danas posluju na internetu – one koja je postavila i prilagodila temelje i one koja je uz Internet odrasla, a uz poseban osvrt na to koje su razlike, ko gde greši i ko šta može da nauči.

Konferencija Digital Day, u organizaciji Udruženja IAB Serbia, se ove godine održava po 12. put, a kotizacije za događaj su u prodaji do 17. maja. Više informacija možete naći ovde.

O IAB Serbia

Interactive Advertising Bureau – IAB Serbia je udruženje koje je osnovano 2009. godine sa ciljem da aktivno podržava rast, razvoj i edukaciju tržišta digitalnog i interaktivnog marketinga u Srbiji. Kao deo globalne IAB mreže i član IAB Europe, IAB Serbia nastoji da pomogne učesnicima u medijskoj i oglašivačkoj industriji da napreduju u digitalnoj ekonomiji. Članstvo čine više od 70 medijskih i digitalnih agencija, izdavača, brendova i tehnoloških firmi odgovornih za prodaju, isporuku i optimizaciju digitalnih oglasa, kao drugih kompanija koje ulažu svoje budžete u digitalne kampanje.

