Gradonačelnik Đurić: Danas smo započeli izgradnju nove rute Novi Sad – Irmovo – Kisač – Čenej, biće dužine 21,2 kilometara

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, obišli su završne radove na izgradnji biciklističke staze na Kamenjaru. Završetak radova očekuje se za desetak dana, a najavili su i nova ulaganja

-Nastavljamo sa izgradnjom, rekonstrukcijom i uređenjem biciklističkih staza na teritoriji Novog Sada. Trenutno imamo preko 100 kilometara biciklističke staze u Novom Sadu – što je izuzetno značajno za razvoj biciklizma. Danas smo obišli treću fazu izgradnju biciklističke staze od ulice Sime Matavulja do Dunavske ulice u Futogu. Vrednost radova je 170 miliona dinara, projekat realizujemo kao sufinansiranje sa Pokrajinskom vladom a izdvojili smo po 85 miliona dinara. Deonica je dugačka 10,5 kilometara a 6,7 kilometara je urađeno potpuno nove biciklističke staze, dok je na 3,7 kilometara urađena rekonstrukcija – obeležavanje horizontalne i vertikalne signalizacije. U toku je asfaltiranje- rekao je gradonačelnik Đurić.

Od 2012. godine do danas izgrađeno je ukupno 55 kilometara biciklističke staze, a rekonstruisano 13 kilometara.

-Nastavljamo sa subvencionisanjem kupovine bicikala. Mi smo pioniri u tome, prvi smo kao lokalna samouprava krenuli sa subvencijama 2020. godine. Od 2021. godine do 2022. godine izdvojili smo 38 miliona iz budžeta za kupovinu bicikala. Ove godine nastavljamo takođe sa subvencijama, povećali smo iznos na 12 miliona dinara. Danas smo krenuli da radimo novu biciklističku rutu to je Novi Sad – Irmovo – Kisač – Čenej staza koja će biti dugačka 21,2 kilometara. Za njenu izgradnju izdvojili smo oko 240 miliona dinara. Počeli smo prvu fazu, deonicu od 9,2 kilometara Novi Sad – Irmovo, planirani rok za završetak radova na ovoj deonici je do kraja godine. Uskoro krećemo sa rekonstrukcijom biciklističke staze u oba smera od Antona Čehova do Bulevara oslobođenja- naglasio je prvi čovek Novog Sada.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović istakao je da je zadovoljan napretkom radova, te da se za desetak dana očekuje završetak radova.

-Naredne godine ćemo realizovati, ukoliko odobri Skupština, izgradnju biciklističke staze od Petrovaradina do Beočina, sa rekonstrukcijom četiri stanične zgrade. Radili smo zajedno brojne investicije, neke i završavamo za tridesetak dana poput “turbo” kružnog toka na Limanu II. Započeta je rekonstrukcija “Studija M” i izgradnja “Muzeja 20 21”, a u toku su i inetzivni radovi koji će biti gotovi do oktobra kada je reč o “Kamenici 3”. U naredne dve nedelje izdvojićemo neophodna finansijska sredstva za opremanje “Kamenice 3″ u iznosu od 700 miliona dinara. U toku su radovi i na rekonstrukciji ” Kamenice 1″, pripremamo projektnu dokumentaciju za igradnju parking garaže kapaciteta od 400 mesta u kompleksu Instituta i za završno uređenje. Od 2016. godine do danas izdvojeno je preko 5 milijardi za zajedničke i posebne investicije realizovanih na teritoriji Novog Sada.

Grad Novi Sad