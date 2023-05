Vučević poručio da će se SNS uključiti u narodni pokret gde vidi Aleksandra Vučića kao lidera

Ministar odbrane i novi predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević gostovao je na Prvoj televiziji, u emisiji “Jutro”, gde je istakao da će nastaviti da vodi stranku istom politikom kontinuiteta kojom je vodio i Aleksandar Vučić.

-Prirodno je da su postojale emocije kada neko napušta stranku. On je neće voditi kao predsednik, kao prethodnih 11 godina. Bilo je mnogo emocija među delegatima i članovima stranke, to je na neki način priznanje Aleksandru kako je radio i vodio stranku i izgradio odnos sa članstvom. Ono što sam ja u svom govoru nakon izbora rekao je da se te emocije ne uzburkaju previše, to nije nikakav razvod, rastanak već jedna mirna tranzicija, on ostaje član SNS. SNS je doneo odluku da se uključi u narodni pokret gde vidimo Aleksandra Vučića kao lidera. Nema tu rastanka pa da je sada neko uplašen. Gledaćemo da stranka nastavi da radi u istom ritmu, sa istom politikom, ova kadrovska rešenja su deo stranačke pol kontinutiteta sada da li će neko od nas biti sposoban da da svoju energiju da neko doda lični pečat to će vcreme pokazati. Čuvaćemo SNS kao najjaču stranku u Srbiji i motor razvoja Srbije.

Nsuzivo.rs