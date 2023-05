VUČEVIĆ O KIM: Nikom se ne ratuje ali da gledamo na TV kako ubijaju Srbe, a mi ih čekamo ćebadima i čajem, to se neće desiti!

Ministar odbrane i novi predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević naglasio je u emisiji “Jutro”, na televiziji Prva, da je situacija na Kosovu i Metohiji “mirna tako da može da eksplodira svakog trenutka”.

Prividno je mirna, napetost je do maksimuma, u crvenom je kazaljka za broj obrtaja u napetosti. Jako je važno ako Srbi uspeju na miran i demokratski način da pokažu protivljenje s onim što im se dešava, pogotovo u ove četiri severne opštine. A Kurti sve radi da etnički protera Srbe i dovede do daljeg terora nad Srbima. To je njegova glavna agenda. To ne treba nazivati drugim imenima, uvijati u celofane, ovo je vid pritiska na Srbe. Cilj je da se KiM očisti od Srba. I naravno, da Srbija može da bude uvučena u neki sukob i bude prikazana kao agresorska strana. Taj scenario smo ne samo videli po pitanju sukoba u Ukrajini ko koga naziva agresorom, već i u bivšoj Jugoslaviji. Tada su regularne jedinice vojske JNA bile prglašavane za agresorske strane. Moramo biti maksimalno obazrivi i politički mudri- rekao je Vulčević i dodao da imaju zadatak da sutra do 15.00 časova rasporede sve jedinice vojske Srbije.

foto: Printscreen/TV Prva

Nećemo dozvoliti da neko pređe naše crvene linije

-Toliko je potrebno da vojske jedinice Srbije postupi po naredni predsednika Republike, kao vrhovnog komandanta, i da se one pozicije koje su unapred definisane zauzmu i da vojska bude u stanju pripravnosti koji garantuje uspešno izvršenje zadatka koji je ispred nje. Nećemo dozvoliti da neko pređe naše crvene linije, “Oluju”, “Bljesak”, 14. mart 2004. Vojska Srbije će biti na takvim pozicijama da može da izvrši svaki zadatak koji se tiče bezbednosti naše države i Srba na KiM. Mi ćemo biti u stanju da imamo pravovremene reakcije, u nadi da nećemo morati da reagujemo. Nikome se ne ratuje, niti želi da iko strada. Ali, da gledamo na televizoru ili društvenim mrežama kako ubijaju Srbe na KiM i kako ih čekamo sa toplim obrocima i ćebadima na administrativnim linijama, to se neće desiti. Nadam se da će međunarodne zajednice biti nešto oštrije pema Kurtiju. Kako je moguće da Kurti ne haje za to kada američki izaslanik osudi događaje?

Očekujemo daleko odlučniju reakciju po pitanju zaštite svih stanovnika na KiM, sada su Srbi ugroženi

General Mojsilović je u svakodnevnojn komunikaciji s komandantom KFOR, ali da postoji neko iznad njega i politika koja određuje dejstvovanje na terenu, reči su Vučevića.

-Kao što se naša vojska ne kreće sama od sebe već kada vrhovni komandant daje naredbu. Tako i komandant KFOR. Mi očekujemo daleko odlučniju reakciju po pitanju zaštite svih stanovnika na KiM, sada su Srbi ugroženi. Ne smemo da dozvolimo scene kao što su bile u Zubinom potoku ili Zvečanu. Ali, ono što je problem za nas, Kurti svaki put pomera tu granicu nasilja prema Srbima, diže tu lestvicu da satera Srbe u ćošak. Zamislite osećaj gradonačelnika koga čuva 10 oklopnih kola i 100 specijalaca. Nisam zadovoljan s reakcijom KFOR-a i EULEKS-a, a i sit sam tih administrativno- tehničkih formulacija “Osuđujemo nešto”, “Molimo obe strane”. Imali smo glasanje u kontejnerima, a sada imamo gradonačelnike koji dolaze u oklopnim vozilima. Verujem da su to vrednosti u koje veruje Evropa i svet. A šta je sa ljudskim pravima i slobodama u Srbiji? Mi nemamo naznake implementacije sporazuma. Mi ne smemo da uđemo u samoizolaciju ili politički autizam pa da natrčimo na volej i da nam kažu “Oni ne žele politički dijalog”. Mnogo je lakše voditi stranku, a rešiti pitanje Kosova niko nije uspeo od Berlinskog kongresa.

foto: Printscreen/TV Prva

Neprihvatljivo je za SNS da se formira prelazna Vlada

Vučević je istakao da država i Vlada rade sve na rešavanju krize koja je zadesila Srbiju početkom meseca i naveo nekoliko primera:

-Ministar prosvete Ružić je podneo ostavku, vlasnici televizija, pre svega Pinka, je rekao da se ukida rijaliti program. Predsednik Vučić je pozvao sve stranke da učestvuju oko REM-a, programa, izbora, datuma izbora, oko rešavanja ove krize. Mislim da je to jedini demokratsku put. Nema ni govora i neprihvatljivo je za SNS da se formira prelazna Vlada. To da neko zato što će da blokira ulicu i ima tri parole krši zakon i Ustav, time neće dobiti prelaznu Vladu. Da još jednom podvučem, nema 5. i 6. oktobra, ne bežimo od dijaloga i da postoje problemi u društvu i posebno naglašavam, kao ministar odbrane, nemojte da se bavimo time i nemojte da se desi katastrofa na KiM. Mi moramo da čujemo i da razumemo, i kao stranka moramo da razumemo šta su razlozi nezadovoljstva dela građana zemlje. Niko nije lud da se pravi da građani nisu bili uznemireni nakon događaja početkom meseca na Vračaru i u Mladenovcu. Ali, ne možemo uništiti državu da bismo rešili te probleme. Ne možemo da palimo Skupštinu, televiziju, oduzimati imovinu, da uhapsimo patrijarha i ubijemo predsednika države. Stvarno mislite da će to rešiti problem? SNS pravi distinkciju između brige građana i onih polkušavaju da to politički instrumentalizuju. Zamislite nekoga ko je u političkom i privatnom životu vršio nasilje vodi kolonu. Pa, vi ste sami vršili nasilje, kako ćete vi da nam Država, predsednik i Vlada su dali nekoliko konkretnih predloga. Preko 50.000 komada dugih cevi je zaplenjeno, doveli smo policajce u škole, slušamo zahteve roditelja iz OŠ “Vkadislav Ribnikar”, angažovani su strulnjaci. Da, menjamo društvo. Ukinuli smo rijaliti, a šta ćemo sa jutjuberima? Mnogo pažnje i snage zahteva rešavanje ovih problema. Ali, mislim da se sada traži nečija glava da bismo umirili svoju savest. Niko neće da pođe od sebe. Obrazovanje ide uz vaspitanje.

