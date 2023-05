VUČEVIĆ: Vučić će biti lider novog pokreta, nema tu nikakvog rastanka pa da je sada neko uplašen ili zbunjen

BEOGRAD - Novi predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da će se SNS uključiti u Narodni pokret ili Pokret za narod i državu, gde vidi Aleksandra Vučića kao lidera.

"Mi smo ti prvi do njega, kad kažem mi - govorim o SNS. Nema tu nikakvog rastanka pa da je sada neko uplašen ili zbunjen. Gledaćemo da stranka nastavi da radi u istom ritmu, svakako sa istom politikom, ova kadrovska rešenja su deo stranačke politike kontinuiteta", rekao je Vučević za TV Prva.

1 / 3 Foto: Printscreen/TV Prva

Kako je dodao, čuvaće SNS kao najjaču stranku u Srbiji, "motor razvoja Srbije i najveću podršku predsedniku države" Aleksandru Vučiću, koji je najavio osnivanje novog pokreta čije ime zvanično tek treba da bude utvrđeno.

"Nije to bio nikakav razvod, nikakav rastanak već jedna mirna tranzicija, jer Vučić svakako ne napušta stranku, neće je voditi kao predsednik kao prethodnih 11 godina", naglasio je Vučević.

On je rekao da je na skupštini SNS-a bilo mnogo emocija, pre svega među delegatima i članovima stranke, i da je to na neki način priznanje Aleksandru za to kako je radio i vodio stranku i kakav je izgradio odnos sa članstvom, sa ljudima koji su energija i snaga SNS-a.

