MILOŠ VUČEVIĆ IZABRAN ZA PREDSEDNIKA SNS: Nadam se da ću biti dostojan časti i odgovornosti koja mi je danas data

Miloš Vučević izabran je za predsednika Srpske napredne stranke.

On se najpre svim delegatima zahvalio i rekao da je "velika prednost kad nasleđujete stranku posle Vučića".

- Ja ću imati jednu veliku prednost u politici, da ću imati jednog takvog političara kakav je Aleksandar Vučić pokraj sebe. Ona teža okolnost je da to nije lako očuvati i unaprediti i ići dalje. Verujem da ćemo zajedno, timski, rukovodstvo stranke, biti dostojni tog izazova i svesni tih odgovornosti - rekao je on.

Vučević je istakao da za SNS izbor novog predsednika nije nikakav diskontinuitet, već jedinstvena priča i otvaranje novog poglavlje u knjizi.

"Naša politika se neće menjati, ostajemo stranka motor razvoja naše otadžbine, ali i stranka koja neguje i čuva tradicionalne vrednosti srpskog naroda, svih građana Srbije, koja će se politički zalagati za očuvanje KiM u sastavu Srbije, koja će voditi računa o interesima srpske zajednice gde god da žive, pre svega na prostoru bivše Jugoslavije i stranka koja će biti najupozdaniji partner predsendiku Vučiću", rekao je Vučević.

Rekao je da će imati prilike da se konsultuje i sa drugim članovima stranke, jer nije problem pitati, bitno je razgovarati, imati razmenu mišljenja. Vučević je rekao da je SNS spreman da razgovara sa svim političkim činiocima.

- Krajem juna ćemo se priključiti Narodnom pokretu. Očekuju nas veoma teška vremena. Zato je bitno da i SNS razume da se oko te politike okupe i oni koji možda ne žele da se priljuče stranci. Nadam se da ću biti dostojan časti i odgovornosti koja mi je danas data - kazao je Vučević i dodao:

- Mi smo spremni da razgovaramo sa svim političkim strankama o pitanju eventualnih ranijih izbora, datumu održavanja izbora... Nismo razgovarali oko rekonstrukcije Vlade Srbije, ni danas, ni prethodnih dana. I to nije bila tema. Ono što sam rekao nakon izbora za predsednika SNS, da ono što je Aleksandar rekao to je aksiom za SNS - nema nikakve prelazne Vlade Srbije. Vlada se formira samo na osnovu većine u Skupštini, a ona se dobija podrškom građana na biračkim mestima, odnosno na izborima. Oko toga nema nikakve rasprave i ne ostavljamo ni milimetar prostora da neko umišlja da će nešto da uradi ili kako da preuzme vlast. Vlast preuzimate kad dobijate većinsku podršku birača - rekao je on.

Kazao je da je situacija na KiM veoma teška, a o sednici Saveta za nacionalnu bezbednost Vučević je rekao da je obavljen detaljan razgovor sa predsednikom Srbije.

- Situacija na KiM je veoma teška. Kao Srbin apsolutno razumem poruku Srpske liste i svih građana na KiM. Državni organi će u kratkom roku razmotriti poruku Srpske liste. U toku je raspoređivanje jedinica Vojske Srbije duž administrativne linije, i očekujem da će u narednim satima biti na položajima. Ne igraju nam se nikakve ratne igre, ali crvene linije Srbije se znaju. Raspoređivanje jedinca je upravo u toku, u skladu sa aktuelnom situacijom, i ostaće na položajima do daljeg.

Podsetimo, za predsednika Srpske napredne stranke i za svog naslednika Aleksandar Vučić je na današnjoj sednici SNS u Kragujevcu predložio Miloša Vučevića.

- Predložiću za predsednika stranke, a on će naravno, konsultujući se sa svima nama, doneti odluku o budućem rukovodstvu, predlažem za novog predsednika naše stranke izaberemo Miloša Vučevića - rekao je Vučić i dodao:

- Znam koliko voli SNS, znam mu i oca, koji je bio jedan od najuglednijih advokata. Znam iz koliko je dobre porodice, znam ga kao odanog čoveka SNS, ali i ideji nezavnisne i samostalne Srbije i siguran sam da će i uz moju podršku i uz vašu podršku moći zajedno sa vama da radi još više i još snažnije.

