Novosadski sajam i USAID potpisali sporazum o partnerstvu

Na Novosadskom sajmu danas su Sporazum o partnerstvu potpisali Novosadski sajam i Projekat „Bolja energija“ koji finansira – US Agencija za međunarodni razvoj (USAID). Dokument obuhvata period od 2023. do 2025. godine i vrsta je podrške konferencijskim i programskim aktivnostima u okviru manifestacije Međunarodni dani energetike i investicija.

Potpise su na akta stavili Lena Bratić, direktorka USAID-ovog projekata „Bolja energija“ i Slobodan Cvetković generalni direktor Novosadskog sajma. Sporazum je potpisan u jeku početka priprema za 12. međunarodne dane energetike i investicija koji će biti održani 1. i 2. novembra u Kongresnom centru „Master“.

„Bolja energija“ je petogodišnji projekat usmeren na poboljšanje energetske efikasnosti kroz kreiranje održivih mehanizama finansiranja energetske rekonstrukcije stambenih zgrada i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije na nivou lokalnih samouprava u Srbiji.

- Ono što treba da nam bude fokus u toku energetske tranzicije kroz koju kao društvo prolazimo su potrošači energije, a pre svega građani. Energetska tranzicija nije tranzicija preduzeća i elektroenergetskih sistema, nego tranzicija čitavog društva. Ako se građani adekvatno ne informišu kako bi iskoristili mogućnosti kreirane zakonske regulative i programe podrške i podsticaja, tranzicija će ići sporo, rekla je Lena Bratić. -Već dvanaesti put će biti održana ova manifestacija, što je velika stvar. Potrebno je napraviti iskorak i kroz stavljanje građanina/potrošača u centar pažnje, definisanja njegovih optimalnih energetskih potreba i otvaranja kanala komunikacije ka svima koji mogu da ponude rešenja u procesu tranzicije dovesti do promene paradigme i ubrzanja same tranzicije. Želja nam je da od Dana energetike i investicija Novog Sada napravimo međunarodni događaj koji će ljudi iščekivati jer znaju da će na jednom mestu dobiti sve relevantne informacije i rešenja vezana za poboljšanje energetske efikasnosti u svom domu ili stambenoj zajednici. Neka nam to bude zajednička misija, naglasila je Lena Bratić.

- Odlična je ideja da zajednički i kroz novi pristup podignemo kredibilitet sajamske manifestacije u sektoru energetike, a USAID i njegovi projekti jesu kredibilan partner kao sto je i Sajam. Sajam ove godine obeležava vek postojanja, održali smo 90. međunarodni poljoprivredni sajam, imamo kvalitetan Kongresni centar sa neophodnom infrastrukturom, rekao je Slobodan Cvetković. - Cela energetska priča je tema 21. veka. Zajedno treba da pripremimo interesantne panel diskusije i da usmerimo fokus javnosti na nas - da iskoristimo ta dva dana i dovedemo referentna, prava imena jer je izuzetno važno da u razgovorima učestvuju oni koji već jesu u tim temama utemeljeni u društvu kao stručnjaci, institucije... jer su tada te poruke ozbiljnije. Uz to važan je i čitav set aktivnosti za realizaciju svega planiranog i stizanja informacija do svakog građanina. Dodaću da je važno da imamo i kvalitetne izlagače, institucije, proizvođače npr. solarnih panela ili onih sa interesantnim konceptima, a neophodno je i predžnanje, dodao je Cvetković.

Zajednički je zaključeno da je važno u susret 12. međunarodnim danima energetike i investicija koji će biti održani 1. i 2. novembra, slati jasne strukturirane poruke građanima sa informacijama o tome šta mogu da očekuju na Sajmu, istovremeno sa pripremom i animacijom važnih izlagača koji se bave energetikom i finansijama, kao i definisati teme koje će kroz panele biti obrađene.

