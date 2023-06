IMAMO LUDAČKU ŽELJU PRIŠTINE I KURTIJA DA DOĐE DO RATA Vučević: Zbog dešavanja na KiM bezbednosna situacija alarmantna

Ministar odbrane Miloš Vučević i predsednik SNS-a, gostujući u emisji Dobro jutro na Tanjug televiziji govorio je o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji, borbenoj gotovosti, položaju Srba na KiM, konstantnim provokacijama Aljbina Kurtija i Albanaca…

Situacija na KiM alarmantna

– Alarmantna je situacija vezana za dešavanja na KiM, to je sad već kontinuitet. Napadi na Srbe na severu Kosova, ne samo u protekla 24 časa, to se sprovodi od dolaska Kurtija na čelu prištinske administracije. Sada to dobija poseban zamah i intezitet. To je direktna pretnja za bezbednost Srbije i sve građane. Ne možete da kažete, da to nije put koji bi nas zaista vodio u pogrešnom pravcu. Vidimo tračak nade i racionalnosti u međunarodnoj zajednici. Pričamo o zemljama Kvinte. Da se izvrši politički pritisak i da Priština ne povede sve nas u sukobe. Mi imamo ludačku želju Prištine da dođe do konflikta i do rata. Po njihovom idealnom scenariu da dođe do sukoba sa NATO ili KFOR-om, to je Kurtijev cilj. On želi da vidi da se Srbi sa KFOR-om sukobljavaju- rekao je Vučević i dodao:

Najteža je glasna tišina. Dobro je kada Blinken kaže da je Kurti kriv, ali to nema efekta. Taj deo mi je sporan.

-Njegov krajnji cilj, ja nemam dilemu kada ovo kažem je da etnički očisti sever od Srba. To je sigurno. Sve drugo nema smisla. Taj konstantni pritisak, hapšenja, upucavanja, uzurpacija izbornih procesa, napadi – sve što se radi je da se zabrani ulazak kamiona koji snabdevaju vodom, hranom, lekovima. Prave atmosferu da ljudi kažu da ne mogu više tu da izdrže, nema za nas života – ko će biti uhapšen naredno veče? Svaku noć imate lov na ljude. Izmišljaju se stvari koje se stavljaju na teret. Petar Petković, juče je ukazao na promašaj. Uhapšen je čovek kojem su stavili na teret da je bio maskirani napadač, dok je na drugoj fotografiji prikazan taj isti čovek kako stoji normalno i bez maske. Dvoje dece uzrasta od 15 i 17 godina u Zvečanu vozili kvad, zaustavi ih kosovska policija i prebije ih. To je neverovatno. Osim traume i povreda koje su deca doživela, najteža je i ta glasna tišina. Moramo pronaći uzročnika ovakvih situacija, da bi mogli da sednemo za sto. Dobro je kada Blinken kaže da je Kurti kriv, ali nema efekta to što kažu. Taj deo mi je sporan.

Vučević: Četiri tačke koje bi trebale da budu fundament rešavanja situacije – momentalno povlačenje kosovske policije

Vučević je naglasio da mora da se priča o puštanju svih koji su protivzakonito uhapšeni, o momentalnom povlačenju specijalnih policijskih jedinica, o formiranju zajednica srpskih opština i o učešću Srba na izborima lokalne samouprave. To su četiri tačke, koje bi po njemu morale da budu fundament rešavanja ove situacije ako želimo da idemo u pravcu deskalacije. Niko Srbe neće moći da nagovori bilo šta, ako se ne budemo kretali po toj agendi.

-Bojim se da se Kurtiju dozvoljava da svaki put lestvicu drskosti i agresije, podigne na viši stupanj. Pod pritiscima on se zaustavi, ali se ne vrati na početno stanje. Posle izvesnog vremena on učini nešto novo, pa ga međunarodna zajednica zaustavi na novom nivou i to mu je početno stanje. On tako sprovodi svoju politiku. Zato sam ja nespokojan. Srbiji je cilj da dođe do političkog rešenja- rekao je ministar.

foto: Printscinstagram/milosvucevic_odbrana

Kurti na ekonomskom polju ne može da se takmiči sa nama. Mi ćemo se držati našeg cilja – da sačuvamo mir i stabilnost

-Zna Kurti da on ima dole NATO i KFOR, zna on da nema investicija dok mi imamo, mi gradimo brze pruge on ne gradi, na ekonomskom polju nema sa čime da se takmiči mi imamo, mi gradimo autoputeve on ne gradi. Naš narod i zajednica je ugrožena. Naš položaj je neuporedivo delikatniji. U istim terminima dešavaju se nemili događaji na Kosovu dok i u Beogradu nasilno se pokušava oduzeti vlast, da li je to slučajnost? Leva liberalna priča iz 1968. godine, a na Kosovu tada prvi put masovne demonstracije da Kosovo bude Republika. Kurti navija za unutar srpske sukobe. On sprovodi politiku koja je direktna opasnost za Republiku Srbiju. Moramo biti politički mudriji i racionalniji. To zahteva operativno taktički delovanje. Strateški plan je da sačuvamo mir i stabilnost- rekao je Vučević.

Ministar je izvajio da će Srbija nastaviti sa političkim pritiscima, razgovorima o pravima, slobodu Srba, o činjenici da Briselski sporazum nije 11 godina implementiran. Bio sam svedok u decembru 2022. godine u kasarni u Raški, kada je predsednik Vučić razgovarao sa Srbima sa severa KiM. Oni su tada dobili garancije od KFOR-a, NATO pakta da neće biti procesuiranje Srba za te proteste. Ljudi su hapšeni po optužnici KFOR-a, baš po tim tačkama.

KFOR se ljuti kada im kažemo da imamo primedbe na njihov rad

Zameramo KFOR-u što se ponaša kao zaštitnik albanske okupacije na severu KiM-a. KFOR se ljuti na nas kada im kažemo da imamo primedbe na njihov rad – mi od njih očekujemo ubedljivo najvažniju ulogu u ovakvoj situaciji. Scene su kao strašne kao u filmovima. Mi Srbi grešimo, često potcenjujemo Albance. I oni rade, treniraju. Fokusirani su na eksalaciju. Ko može da im se suprotstavi, oni ih hapse. Cilj je slomiti duh.

Pre četiri dana, uhapšeni su kosovski specijalci na teritoriji Centralne Srbije pod punom ratnom opremom

Na pitanje voditelja kako komentarišete izjavu: “Pustite ih nisu ušli i ako su ušli nisu imali nameru da uđu”

-Ne smeju da budu ni u pojasu kod administrativne linije. Imaju tačni pojas gde je kosovska policija, ne smeju da ulaze bez najave KFOR-a. Tu nema šta da traži kosovska policija. Mi se na tim tačkama spajamo. Imamo komunikaciju sa KFOR-om, i zajedničke patrole. Da li su oni išli u izviđačke aktivnosti, obaveštajne ne mogu ja to da kažem to je na tužiocima da utvrde- rekao je Vučević.

25. maja podigunta je borbena gotovost? Kakva je sada situacija, koji je najviši stepen.

-Bio je najviši stepen, pre nekoliko dana smo smanjili nivo borbene gotovosti, odnosno spemnosti vojske Srbije sa tog najvišeg na srednji nivo. Mi i dalje imamo dovoljno potencijala vojnog, možemo da reagujemo na prevremeni način u to nemojte da sumnjate- istakao je Vučević.

Na pitanje zbog čega je predsednik naredio da dođe do smanjenog nivoa borbene gotovosti ministar odgovara:

-Činjenica i jedan signal da Srbija je spremna da uradi sve što je do nje da ide u pravcu deeskalacije i da je to jedan gest dobre volje Srbije. Da ne bi Kurti imao alibi da je on uplašio da su ne znam koliko trupa vojske Srbije raspoređene oko kako oni kažu granica, a mi administrativnih linije. Pa mu je sada to argumentacija zašto on šalje i raspoređuje dodatne policijske snage. Onda je odlučeno da se za jedan nivo smanji taj nivo borbene gotovosti, ali ponavljam i u to niko ne treba da sumnja. Mi i dalje imamo ozbiljan potencijal na tranzicijama gde treba da budu raspoređeni – rekao je Vučević.

Na pitanje da li ima vremena da bude predsednik partije

-Imam, ja sam se i ranije bavio strankom. Naravno ne na ovom nivou, bio sam podpredsednik stranke i radio. Ja sam čovek koji dolazi iz stranke, i ne mislim da je to ništa loše. Nameće se taj prizmuk da, kada je neko iz stranke da ga limitira time. Mislim da je više stranače osnova demokratije. Politički pluarizam je suština demokratije, mogućnost izbora. Mislim da su političke stranke najbolja instituciona rešenje da ponudite političke alternacije. Ja se plašim kada neko hoće da depolitizuje politički sistem, a bavi se politikom. Ta zamena teza, da oni nisu političke stranke nego niko skupovi pojedinaca, intelektualnih gomada, ne robuju nikom, ne nameću. Ogromna podvala, ali to nije srpski sindrom, to je u svetu prisutno, da se nameće ta depolitizacija političkog sistema, a ustvari se pravi prevara. Ljudi koji se gade politike bave se političkim temama. Oduvek me je plašila ta priča kada ne vidite ko je odgovoran kome, i zašto? – rekao je Vučević i dodao:

-Razumem da postoji deo ljudi koji ne žele da budu deo neke stranačke organizacije, i SNS upravo zbog toga prihvata i podržava koncept pravljenja pokreta za narod i državu.

Nikad nismo vodili da rasturamo stranku zbog različitih stavova, nego kada se završi rasprava i utvrdi stav stranke

-Ne treba stalno bacati ljagu na političke stranke, zapamtite to je suština demokratije. A unutar stranke imate svoje demokratske procese, izbore, različita mišljenja, burnih rasprava po određenim pitanjima. Nikad nismo vodili da rasturamo stranku zbog različitih stavova, nego kada se završi rasprava i utvrdi stav stranke onda svi poštuju taj stav strane. Pojedinci koji nisu poštovali su otišli.

Izbora će biti na jesen ili na proleće

-Ministar odgovara da će izbora biti, pitanje je da li će biti na jesen ili na proleće sledeće godine. Nas svakako na proleće sledeće godine očekuje redovan termin za lokane i pokrajinske izbore. Za parlamentarne izbore, za Beogradske to je ono što je SNS prihvatio da bude tema za razgovor kod predsednika republike.

Opozicija neće izbore, ona hoće vlast.

-To je lepo što hoće. O svemu može da se razgovra ali nema prelaznih vlada i nema vlade bez izbora. Vučić neće nikad dati mandat, a poslanici SNS nece nikad glasati za takvu vladu- rekao je ministar.

Na temu protesta ministar je odgovorio – da su ako su ovo građaniski protesti, ko predlaže ministra u prelaznoj vladi, ako ovo nisu stranački protesti.

-Interesantno je da ti njihovi skupovi, prijavljeni od strane političara, političari definišu ciljeve, političke opozicione stranke, a onda kažu to nisu stranački skupovi to su građanski skupovi, to su građanski skupovi. Ko se javlja da predsedniku Republike kaže očekujemo da dobijemo mandat za sastava vlade, iz koje pozicije- rekao je Vučević.

Ministarstvo Odbrane