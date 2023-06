PREDSEDNIK VUČIĆ O POPLAVAMA: Svi na teren, to je ZAHTEV! Nema šta Blagojeviću da sediš u Beogradu! Izdvojite novac za saniranje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas javnosti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike, gde je govorio o svim aktulenim temama.

Vučić je tom prilikom prokomentarisao i poplave koje su izazvane obilnim padavinama, koje su u zemlji napravile katastrofu u mnogim mestima.

- 2014. smo imali u 70 opština poplave, 63 opštine sam tada obišao. I to nije 10 minuta sam bio i otišao. Razgovarajte sa narodom, nemaš šta Blagojeviću da radiš u Beogradu. Svi na teren, od premijerke do drugih. To je moj zahtev, ne moja molba. Ministarstvo finansija da izdvoji novac, da se saniraju štete, da narod vidi da ste sa njima. Ja ću izaći u par opština, ali to je vaš posao, ja moram da se bavim pitanjem Kosova i Metohije. Molim građane da se posvetimo radu, da guramo zemlju napred, jer vi znate da mi u ovoj ekonomskoj borbi imamo teg na leđima, a to je situacija na KiM. I opet ne samo da se trkamo, već da i one koji taj teg nemaju uspešno pobeđujemo - istakao je predsednik.

Kurir.rs