UŽIVO, VANREDNO U 56 GRADOVA I OPŠTINA: U Lazarevcu poplavljena 154 domaćinstva, izlile se Velika Morava, Jasenica i Rača

BEOGRAD - Više od 300 ljudi je evakuisano, a zbog poplava je proglašena vanredna situacija u 56 gradova i opština u Srbiji.

Kako je javila RTS, evakuisano je 314 osoba, a najkritičnije je trenutno u okolini Kraljeva. Voda je preksinoć odnela most na Ibarskoj magistrali u Adranima kod Kraljeva, i saobraćaj na tom delu puta i dalje u prekidu.

Bujice su oštetile puteve, nosile mostove i pokrenule klizišta i odrone. Poplave su napravile probleme širom Srbije. Od danas se očekuje poboljšanje vremenskih prilika. Saobraćaj na Ibarskoj magistrali u Adranima, gde se urušio most, biće osposobljen za deset dana, najavio je resorni ministar. Vojska je postavila pontonski most preko reke Trnavice u selu Kleče.

09.30 - Lazarevac, 154 domaćinstva poplavljena. Poplavama su pogođena i lazarevačka sela. Najviše su stradale mesne zajednice Rupovci, Mali Crljeni, Junkovac i Vreoci. Voda se sada povukla i radi se na sanaciji štete.

09.20 - Velika Plana – izlile se Velika Morava, Jasenica i Rača. Velika Morava, Jasenica i Rača su se u protekla 24 sata izlile iz svojih korita i poplavile značajne površine pod oranicama u Velikoj Plani.

Kako su rekli nadležni iz JKP "Miloš Mitrović", zahvaljujući dobrom sistemu kanala i njihovom solidnom održavanju nijedna kuća na teritoriji opštine za sada nije poplavljena. Lokalni atarski putevi nisu prohodni, pa je mehanizaciji bio otežan pristup. Postavljeni su džakovi sa peskom, kako bi se odbranila tri domaćinstva kod hipodroma. Dežurne ekipe i dalje prate situaciju na terenu, kako kažu, noć je protekla mirno.

09.10 - Adrani, u toku crpljenje vode iz poplavljenih objekata. Oko 50 kuća je u Adranima kod Kraljeva i okolnim selima bilo pod vodom. Neke su i dalje poplavljenje, a u toku je crpljenje vode iz tih objekata.

Jedan od vlasnika, kojem je kuća poplavljena, kaže da je voda petnaestak centimetara u kući. Ističe da će čitav nameštaj morati da baci, kao i da je kuća bila poplavljena i pre nekoliko godina.

AMSS: Odroni i poplave ugrozili saobraćaj Na brojnim putevima u Srbiji poplave i odroni ugrozili su saobraćaj pa je vozačima neophodan oprez, a najteže je na području Kraljeva, Čačka, Mladenovca, Novog Pazara i Jagodine, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS). U većem delu zemlje očekuje se poboljšanje vremena i stabilizacija uslova u saobraćaju na svim putnim pravcima, ali AMSS upozorava na moguće nanose zemlje i kamena na mestima na kojima su se reke izlile iz korita. Odrona ima na području Majdanpeka, Kučeva, Kraljeva, Kruševca, Ovčar Banje i uz prekide saobraćaja kojih je zbog toga bilo do sada, očekuju se i narednih dana učestalo pa je poseban oprez potreban na putevima kroz useke i klisure u brdovitim predelima. U toku su radovi na brojnim deonicama i na snazi su izmene u režimu saobraćaja, a prema najavi AMSS-a sutra od 7.00 do 17.00 zbog asfaltiranja kolovoza biće zatvoren put Kokin Brod - Pribojska Banja; alternativni put je preko Bistrice i Priboja. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja vozila na putničkim terminalima, dok kamioni čekaju na izlazu iz zemlje na Horgošu tri sata, a na Batrovcima dva sata, saopštio je AMSS.

Poplave otežavaju saobraćaj na autoputu Uroševac-Priština, reka uništila useve u Barljevu

Obilne padavine koje su pogodile Prištinu izazvale su poplave i izlivanje reka iz rečnih korita, pa je autoput Uroševac-Priština jedva prohodan za saobraćaj, dok je nabujala reka Lap nanela štetu brojnim poljoprivrednim gazdinstvima u naselju Bariljevu, piše Kljan Kosova.

Gradonačelnik Prištine Perparim Rama obišao je sinoć naselje Bariljevo i rekao da se radi na konkretnim projektima koji će rešiti problem rečnog korita reke Lap i sprečiti izlivanja te reke u budućnosti.

"Primarno je da zaustavimo poplave u budućnosti pravljenjem korita za reku Lap", rekao je Rama. On dodao i da će meštani od sada imati mogućnost da nadoknade štetu ukoliko osiguraju svoje useve. Komandir vatrogasne jedinice Malj Gaši rekao je da su vatrogasci ove nedelje imali veliki broj intervencija i da su ekipe radile bez prestanka. Ukazao je Rami da bi broj vatrogasaca trebalo povećati, objavio je Kosovo online.

09.00 - Prokuplje, Toplica se polako vraća u svoje korito. Nivo reke Toplice u Prokuplju od juče je snižen za skoro metar, ali je još iznad nivoa redovne odbrane od poplava.

Sve su vidljivije posledice poplava u Prokuplju, kako se reka Toplica vraća u svoje korito. Višednevne padavine na čitavom području Topličkog okruga uslovile su pravu poplavnu stihiju koja je za kratko vreme zahvatila veliko područje. Na mnogim mestima zaštitni bedemi nisu pomogli, pa su dežurne ekipe imale pune ruke posla, puno poteškoća, a veliki posao tek ih očekuje.

Zamenik komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije Miroslav Antović kaže za RTS da se nakon nekoliko dana Toplica polako vraća u svoje korito.

"Dežurne ekipe, operativni timovi su obišli vodotokove i utvrdili da je nivo reke Toplice sada na stabilnom nivu i iznosi oko 180 centimetara", navodi Antović.

Ističe da su samo tokom jučerašnjeg dana ekipe Crvenog krsta obišle najugroženije stanovništvo, pre svega stanovništvo u selima u kojima su bujični potoci napravili veliki problem.

"Radi se o oko 70 domaćinstava kojima je u ovom trenutku potrebna pomoć, takođe ekipe Javnog komunalnog preduzeća 'Vodovod' su na terenu", dodaje Antović. Petina grada je bez vode i to oni niži delovi.

Vesić: Novi most u Mrčajevcima do godinu i po dana, u Adranima za četiri meseca

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić istakao je za RTS da se od ranije znalo da je most, srušen pod naletom bujice, koji je spajao Slatinu i Mrčajevce, bio u lošem stanju.

Kaže da je opština Čačak još 7. novembra prošle godine zabranila korišćenje tog mosta za sve automobile koji su teži od tri tone.

Takođe, naveo je da je prošle godine Vlada Srbije opredelila 500 miliona dinara za rekonstrukciju tog mosta i da će sada biti osiguran novac koji nedostaje za izgradnju novog.

"Vojska je odmah izašla i oni sada izviđuju mogućnost da postave pontonski most kako bi građani koji tu žive mogli da koriste prelaze traktorima. Projektovanje mosta će sigurno trajati tri do četiri meseca, posle toga mora da se krene u izgradnju. Znači to je jednu godinu, godinu i po dana da se izgradi potpuno nov", rekao je ministar.

Najavio je da rušenje mosta u Adranima počinje od ponedeljka.

"Ovaj most se ruši već od ponedeljka, samo treba neke instalacije da se uklone. Tako da imaju četiri meseca, pošto je to mnogo manji most, lakše je da se to završava. Za četiri meseca će vratiti potpuno nov most", poručio je Vesić.

Zbog hemijskog incidenta u Novom Pazaru evakuisano šest osoba

U industrijskoj zoni u Novom Pazaru večeras je šest ljudi evakuisano zbog dima koji je nastao spajanjem sode i hidrogen peroksida u magacinskom prostoru jednog građevinskog objekta, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U incidentu nije bilo povređenih, kao ni otvorenog plamena, a iz preventivnih razloga pripadnici Sektora za vanredne situacije evakuisali su šestoro ljudi iz dve stambene zgrade u neposrednoj blizini tog građevinskog objekta.

"U intervenciji učestvuje devet vatrogasaca-spasilaca Vatrogasno-spasilačke jedinice u Novom Pazaru, sa četiri vozila", navodi se u saopštenju i dodaje da su pripadnici MUP-a preduzeli sve bezbednosne mere i norme, i u ovom trenutku nema opasnosti po stanovništvo.

