Gradonačelnik Đurić: Novi Sad nije najveći evropski grad na Dunavu, ali jeste od onih sa najviše mostova koji se grade

Gradonačelnik Novog Sada podsetio je Novosađane, na Međunarodni dan Dunava, da se u našem gradu rade čak tri mosta.

-Svake godine 29. juna obeležava se Dan Dunava. Novi Sad nije najveći evropski Grad na Dunavu, ali jeste od onih sa najviše mostova koji se grade - most u produžetku Bulevara Evrope, pešačko-biciklistički most i most na Dunavu kod Petrovaradina. Dunav je od izuzetne važnosti za Novosađane, spaja sremsku i bačku stranu našeg Grada, a u celom svom toku više nacija, kultura i tradicija nego bilo koja druga reka na svetu- stoji na zvaničnom Instagram profilu prvog čoveka Grada.