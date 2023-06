SVADBA OD MILION € U EČKI! Kad deda ženi dva unuka i udaje unuku! Babi tašna puna evra za muziku, na ražnju vo od pola tone VIDEO

Trostruka svadba - veselje od najmanje tri dana, a možda i nedelju, ostaće godinama upamćena u Ečki kod Zrenjanina, u srcu Banata.

Tako je to kad deda dočeka i reši da u istom danu napravi trostruko slavlje - tri svadbe! Da izjedna oženi dva unuka i uda unuku. Ne žali, kaže, kao ni baba kojoj je to bila želja da u porodičnoj kući domaćinski dočeka i ugosti svatove na trostrukom veselju.

Ispred okićene kapije i kuće, luksuzna bela limuzina za tri para mladenaca, a na stubu vijori se srpski barjak, kako i dolikuje kad se dočekuju svatovi!

Svadba je, što se vidi i po snimcima, više nego luksuzna, a da je koštala mnogo, koštala je. I to deda ne krije, ali i ne žali. Tačnu cifru nije želeo da kaže jer važno je da su deca srećna a familija na okupu. Veselje je spremano samo dva meseca, jer deda poznaje mnogo ljudi, a samo na kićenje i ukrašavanje otišlo je najmanje nekoliko hiljada evra.

Inače, reč je o porodici koja je u Danskoj stekla ogromno bogatstvo, i koja već decenijama tamo složno i vredno radi, gradi i stiče ali ne žali kad treba da se proveseli na životnim događajima poput rođenja, krštenja i svadbi.

Familija Dan na čelu sa dedom Aurelom u Danskoj ima 9 kuća i poručuje da tu neće stati, biće ih još! Imaju, kažu, i par stotina automobila, silne firme, mnogo zarađuju ali mnogo i rade. Ponosni deda Aurel kaže da je trostruka svadba bila želja njegove supruge pa je tako moralo i biti.

Prvi novac, seća se deda, nije zaradio lako ali, veli, nekako se snašao. Prvo je otvorio jednu prodavnicu, pa drugu, treću, četvrtu i sve su radile punom parom, to su bili manji marketi. Decu je iškolovao.

- Mi ne možemo jedni bez drugih, ne funkcionišemo ako nismo zajedno, zato smo tako sve i stekli a ima gde ne mogu ljudi ni sa zetovima ni sa snajama zajedno a mi jedni bez drugih ne možemo niti bismo ikad ovoliko stekli - kaže deda Aurel koji je posle prodavnica ušao u biznis sa mehaničarskim radionicama.

- Radostan sam što me sinovi slušaju i još me pitaju za savet - kaže deda Aurel koji se diči činjenicom da žive svako u svojoj kući, sve jedna do druge, ali uveče za večerom svi sedaju za isti sto - i zetovi i snajke sa njima.

Posle auto-radionica ušli su i u posao sa auto-salonima i sve je njihovo, pa im pomoć banaka uopšte ne treba. Imaju i 38 zaposlenih radnika. U Danskoj imaju 9 kuća, planiraju da još ulože i kupe, pa radionice, radnje, salone...

Dedina želja bila je da veselje bude u dvorištu ogromne porodične kuće u Ečkoj, raskošno okićene... Ispred roštilj do roštilja, a na njima jagnjići, prasići, pilići i vo od skoro pola tone, za svakog ko šta voli.

Raskošne venčanice za dve snajke i unuku, luksuzna bela šatra ukrašena hiljadama cvetova, skupi servisi, escajg, a ni za muziku se nije žalilo, muzikantima po čelu niko nije lepio manje od 50 evra!

Tu se istakla i baba koja je za muziku spremila punu torbicu evra, sve po 50, da se veseli, naručuje i čašćava! Ima, kaže, i nešto danskih kruna, sve lepe i nove, jer stare novčanice ne voli.

Mladence čekaju i više nego skupi pokloni a šta je to skupo za dedu Aurela otkriva lično on!

Kaže da kod njih u familiji za rođendan, recimo, unuke, nema poklona manjeg od 10.000 evra!

Svatovi su dočekani domaćinski, pravom gozbom i bogatom trpezom a za raspoloženje i dobru zabavu bile su zadužene i folk zvezde - Snežana Đurišić i Beki Bekić čije hitove ova familija obožava, naročito "dvojke".

