Gradonačelnik Đurić: Kompanija Liambo će uložiti 50 miliona evra, smanjili smo nezaposlenost u Novom Sadu

Za asfaltiranje ulica nikada nisu izdvojena veća sredstva, zajedno sa sredstvima koje nam i AP Vojvodina prebacuje, negde oko 3 milijarde i 150 miliona dinara. Jako je važno da građani kvalitetnije i brže putuju. Ono što je takođe važno, nastavljamo da gradimo mostove, rekao je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić za Pink televiziju.

Od početka godine u Novom Sadu otvorene tri kompanije

-Od ove godine otvoren je Kontinental, Nidek i Šnajder. Došla je i nova fabrika, u fazi su izgradnji hale od 14.000 kvadrata i koštaće 15 miliona evra, a investicija koju će uložiti kompanija Liambo je 50 miliona evra. Zapošljavaće 500 ljudi u početku. Od 2012. godine do danas imamo više od 45.000 više zaposlenih u Novom Sadu. Sa 19 posto smo smanjili nezaposlenost na 6,1 posto.

Klisa dobija pet kilometara nove kanalizacione mreže

Gradonačelnik je istakao i izuzetno važan državni projekat "Čista Srbija", u kojem se trenutno radi kanalizaciona mreža na Limanu 1 i 2, kao i Podbari.

-Ovo je životna stvar. Druga faza je usvojena, treba da se potpiše sa resornim ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture. Radićemo 31 kilometar kanalizacije, što nove što rekonstrukcije postojeće, jer se određena mreža se nije 40 godina rekonstruisala. Očekujem za građane Gornje livade, dela Klise, više od pet kilometara kanalizacije će po prvi put biti uvedeno. To je veoma važno. Kada sve to saberemo to je 60 kilometara kanalizacione mreže, u vrednosti od 60 miliona evra- naglasio je prvi čovek Grada i dodao:

Nastavljamo da gradimo mostove

