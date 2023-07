"OVA PODRUČJA U SRBIJI SU U OPASNOSTI OD JAČIH ZEMLJOTRESA" Seizmološkinja otkrila kakvu POTENCIJALNU ŠTETU mogu da izazovu

Zemljotres je u noći između utorka i srede pogodio Srbiju, a kako je navedeno na sajtu Seizmološkog zavoda Srbije tresla se Kosovska Mitrovica, Kruševac i opet Kragujevac. Zemljotres u Kosovskoj Mitrovici se dogodio dva i po sata iza ponoći a bio je jačine 2, 6 stepeni po Rihteru.

Kragujevac su pogodila dva zemljotresa, oko 2.30 posle ponoći i u 19.25 časova, a u Kruševcu se treslo oko 6.30 ujutru. Štete na objektima nije bilo. Operativni centar nije dobio nijednu prijavu štete i nisu intervenisali pripadnici Sektora za vanredne situacije, a ni vatrogasci spasioci.

Dr Ana Mladenović, seizmolog, gostovala je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je komentarisala zemljotrese koje su pogodili Srbiju i izazvali paniku.

- Ovo područje može da generiše zemljotrese jačih magnituda. Što je bilo recimo u Kraljevu koje često sad pominjemo i sećamo ga se iz 2010. godine. sa magnitudom od 5,4. To je, da kažem, značajno više nego ovi koji su se sada deseli ovih dana, ali opet ni to nije neka izuzetno velika magnituda. Ona može da izazove štetu na objektima koji nisu zidani po ovim novim standardima nakon 60. godina. Znači samo na starim objektima, ali opet ni to ne može neku mnogo veliku štetu da izazove - rekla je Mladenović.

Seizmolog se potom dotakao i razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju pre par meseci.

- To područje se nalazi na relativno nezgodnom mestu što se tiče tektonskih odnosa, jer se na tom mestu sudaraju praktično tri tektonske ploče. To su tektonske ploče globalnog značaja. Afrička, zatim evroazijska koja je skroz na severu i anadolijska ploča na kojoj praktično leži Turska. Tu postoje rasedi koji su dosta duboki i dosta dugački. I kada se duž njih desi zemljatres, on može da ima tako veliku magnitudu kao što je bilo tada u Tursku i Siriji. Međutim, s obzirom na to da mi znamo na osnovu istraživanja sezmoloških i geoloških da zemljatresi direktno zavise od toga koja je dužina raseda aktivirana kada se on dešavao - istakla je Mladenović i dodala:

- Dakle, ne možete na rasedu koji ima 1 km dužine da generišete zemljotres magnitude 5. Nego za tako nešto mora da bude relativno dug rased i da bude aktivan, znači da dosta energije dolazi do njega. Dosta pritiska koji kod nas dolazi samo sa područja gde se sudaraju jadranske mikroploče i dinaridi. Onda ne možemo ni da očekujemo jake zemljatrese. Dakle, mi nemamo mnogo tih dužih raseda koji mogu da budu aktivni. To je sreće naše jer mi se nalazimo na takvom području. Za razliku od Turske, za razliku od Grčke, pa je čak i obala Jadranskog mora koje su na mnogo intenzivnim područjima.

