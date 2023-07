GRADONAČELNIK MILAN ĐURIĆ: Egzit popunio preko 90% smeštajnih kapaciteta u Novom Sadu! KINESKI GIGANT LIANBO GRADI FABRIKU U KAĆU

Krajem meseca pred novosadskim odbornicima biće rebalans budžeta.

O tome i o pomoći penzionerima, o povećanju subvencija za boravak dece u vrtićima, kao i o investicijama koje će otvoriti nova radna mesta u Novom Sadu, razgovarali smo sa gradonačelnikom Milanom Đurićem koji se ovom prilikom osvrnuo i na kako je rekao uspešno realizovan Egzit festival i na benefite koje ne samo Grad Novi Sad, već i Beograd i Srbija imaju po pitanju ovogodišnje rekordne posećenosti od oko 200.000 posetilaca.

Razgovarali smo o programima koje Grad sprovodi u oblasti socijalne politike. Preneo nam je utiske sa posete novosadskim osnovcima čiji je boravak na moru omogućio Grad sa Crvenim krstom Novog Sada, a govorio je i o realizaciji druge faze projekta “Čista Srbija”.

Kakvi su planovi za rebalans budžeta?

– Veoma važne odluke smo doneli kada je u pitanju ovogodišnji rebalans budžeta koje ćemo predložiti odbornicima. Pre svega istakao bih da Grad Novi Sad poslednjih godina u celosti subvencioniše boravak dece u državnom vrtiću, ali je i prvi Grad koji je uveo subvencije za boravak dece u privatnim vrtićima. Rebalansom budžeta smo predložili dodatna izdvajanja za privatne vrtiće i to povećanje subvencija za boravak sa 3.700 na 3.800 dece u ukupnom iznosu od 27.000.000 dinara, i to sa 10.000 dinara na 13.000 dinara za celodnevni boravak dece uzrasta od šest meseci do tri godine, dok je za za uzrast od tri do sedam godina sa 8.000 dinara povećan na 10.000 dinara. Takođe, rebalansom su predviđena i dodatna sredstva za naknadu dela troškova za vantelesnu oplodnju u iznosu od 6.500.000 dinara. Za naknadu troškova za usluge ličnog pratioca predviđen je iznos od dodatnih 69,9 miliona dinara. Rebalansom budžeta predviđen i dodatni iznos sredstava za naknadu troškova za uslugu personalne asistencije za još devet novih korisnika u iznosu od 8,5 miliona dinara. Grad Novi Sad će i ove godine uputiti finansijsku pomoć porodicama sa decom i mladima obolelim od teških bolesti koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, u iznosu od 30.000.000 dinara. Pored svih davanja koje obezbeđuje Republika Srbija, Grad Novi Sad godinama obezbeđuje finansijsku podršku penzionerima sa najnižim penzijama, u iznosu od 5.000 dinara. Ovim rebalansom predviđeno je povećanje tog iznosa sa 5.000 dinara na 10.000 dinara za sve penzionere sa najnižim penzijama kao vid novčane pomoći za poboljšanje materijalnog položaja. Istakao bih i da će uslediti i dodatna izdavajanja za sport, kulturu, privredu, obrazovanje, ali i investicije. Takođe, Grad Novi Sad izdvaja značajna sredstva za rekonstrukciju i sanaciju novosadskih ulica, a pored već opredeljenih milijardu dinara osnovnim budžetom, rebalansom je predviđeno dodatnih 600 miliona dinara za tu namenu i ta sredstva ćemo gledati da uložimo uglavnom u prigradska naselja i asfaltiranje ulica.

Završio se Egzit, kakvi su utisci, da li su opet oboreni rekordi?

– U Novom Sadu u prethodnim danima održan je još jedan Egzit festival, verovatno najbrojniji do sada. Verujem da ćemo svake naredne godine obarati rekorde, baš kako je to činjeno i prethodnih godina. Kada je u pitanju popunjenost smeštajnih kapaciteta nekoliko dana pred festival, ona je bila iznad 90 odsto. Taj podatak se odnosi na registrovani smeštaj, dakle hotele, hostele i registrovani privatni smeštaj. Gostima festivala na raspolaganju je bio i Egzitov kamp. Prema prvim informacijama, Egzit je ove godine posetilo više od 200.000 gostiju. Pored Novosađana i turista iz cele Srbije, ove godine na Egzitu su bili najbrojniji gosti iz bivših jugoslovenskih republika, potom iz Turske i Bugarske, kao i iz Meksika, Velike Britanije, Australije i Novog Zelanda. U skladu sa ličnim mogućnostima i planovima za boravak, oni su i birali koja vrsta smeštaja im najviše odgovara. Kada su u pitanju zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku, isti pokazuju kako je u Novom Sadu za prvih pet meseci ove godine boravilo više od 88.000 turista, koji su ostvarili blizu 226.000 noćenja u ovom periodu. To je rast u odnosu na prošlu, ujedno rekordnu godinu, za oko 18 posto u dolascima i 15.9 procenata u noćenjima turista. Istakao bih i da je najveći porast od gotovo 30 posto u odnosu na isti period prošle godine zabeležen u dolascima stranih turista. Samo u maju je zabeleženo više od 58.000 noćenja, u čemu je udeo noćenja stranih turista dve trećine, odnosno više od 40.000 ostvarenih noćenja. Prosečna dužina boravka za prvih pet meseci iznosi 2,5 dana kada govorimo o ukupnom broju turista koji su došli, dok je dužina boravka stranih turista blizu tri dana. Još uvek čekamo zvanične podatke za jun, ali procene su da je Novi Sad u junu posetilo blizu 20.000 turista, koji su ostvarili blizu 55.000 noćenja. Dobra povezanost sa Beogradom, odnosno „Soko” nam takođe dovode određen broj turista koji su na proputovanju i odluče da u okviru svog obilaska posete i Novi Sad i okolinu.

Poslednjih dana Egzita bili ste u poseti crnogorskim opštinama koje konkurišu za Evropsku prestonicu kulture. Šta je Novom Sadu donela ta titula?

- Godina kada je Novi Sad bio Evropska prestonica kulture donela je mnoge benefite za naš grad. Sumirajući rezultate tog najvećeg evropskog projekta u kulturi možemo samo sa ponosom da zaključimo da su efekti najvažnijih preduzetih aktivnosti trajni. Uspeli smo da rešimo jako bitna dugogodišnja pitanja u kulturi. Novi Sad je dobio novu zgradu Muzičke i Baletske škole i prvu pravu koncertnu dvoranu. Lice podgrađa Petrovardinske tvrđave je izmenjeno, a to je prvi korak u ostvarenju naše misije da taj deo grada postane kulturno - turistička destinacija na ponos svih Novosađana. Nekadašnja zapuštena industrijska zona takozvana Kineska četvrt, pretvara se u Kreativni distrikt po kojem ćemo biti prepoznatljivi i van granica naše zemlje. Kulturne stanice izgrađene su širom grada i aktivno rade, čime je postignut cilj decentralizacije kulture. Osnovana su tela koja kontinuirano komuniciraju sa svima zainteresovanim akterima u kulturi, uklonjena je barijera između vladinog i nevladinog sektora, svi su na svoj način uključeni u kreiranje i realizaciju kulturne politike. Uspeli smo da kulturi stvorimo zasluženo centralno mesto i da je otvorimo za građane i privredu da pokažemo da u toj oblasti leži veliki potencijal za razvoj čitave zajednice. Putem tog dobrog iskustva, dobre prakse koju smo stvorili kao Grad, mnogi gradovi nam se obraćaju za pomoć i savete. Dobru praksu treba širiti i podeliti i uvek ćemo to činiti, imajući u vidu da je Novi Sad, zahvaljujući prethodnom gradonačelniku Milošu Vučeviću, sadašnjem potpredsedniku Vlade RS i ministru odbrane u Vladi, stvorio jedinstven model i koncept evropske prestonice kulture, koji je prošao veoma, veoma zapaženo u svetu sa neverovatnim ocenama.

Videli smo sa ste obišli dobre novosadske đake koji letuju zahvaljujući akciji Grada i Crvenog krsta. Koliko su vama lično važne takve akcije, i šta Novi Sad sve čini da bi pomogli i deci slabijeg materijalnog stanja?

- Prvo sam ih ispratio na polasku iz Novog Sada, a onda sam i obišao u Crnoj Gori. Ukupno 75 dečice sa osmehom na licu i pet vaspitača, ispratio sam pre nekoliko dana i u istom raspoloženju sam zatekao i u Crnoj Gori. Od 2006. godine u okviru projekta Programi i aktivnosti za pomoć deci i mladima u stanju socijalne potrebe koji Grad zajedno sa Crvenim krstom Novog Sada realizuje, na letovanju na moru je po 10 dana boravilo preko 950 osnovaca iz našeg grada. To im je nagrada od njihovog grada, za to što su vredni i dobri đaci, dobra deca i dobri drugari. Dečica koju sam ispratio pre nekoliko dana uživaće 10 dana u odmaralištu Crvenog krsta Srbije „Krista Đorđević” u Baošićima. Važno je napomenuti da je za ovaj Program obezbeđeno 2.700.000 dinara za 2023. godinu. Kao Grad nastavićemo da izdvajamo novac za ovu namenu i u narednim godinama i da tražimo dodatne načine kako da pomognemo dečicu slabijeg materijalnog stanja.

Dolaze svetski privredni giganti

U javnosti se prethodnih nedelja čulo za ime kineskog giganta Lianbo, možete li nam nešto više reći na temu da li će zaista i ovo ime biti na listi onih koji posluju i proizvode u industrijskim zonama u Novom Sadu, pored Kontinentala, Beri kalebaut, Nideka?

- Istorija se piše poslednjih godina u našem Gradu kada je u pitanju privredna aktivnost. Broj zaposlenih u našem Gradu ima kontinuirani rast. Prema poslednjim zvaničnim podacima sa presekom u aprilu Grad ima 175.287 zaposlenih, odnosno 44.566 više zaposlenih nego 2012. godine. Strane direktne investicije koje su prethodnih godina otvorile fabrike u našem Gradu i zbog kojih su naše industrijske zone jedne od najrazvijenijih u ovom delu Evrope, zapošljavaju 8.217 lica, što naših sugrađana, što onih koji gravitiraju ka Novom Sadu iz obližnjih opština. Giganti, čija imena smo nekada samo sanjali, razvili su industrijsku zonu Sever 4, radnu zonu Kać, širi se radna zona Sever 1. Ne zaboravimo i domaću privredu, ne zaboravimo sve male preduzetnike koji izuzetno doprinose ukupnoj ekonomskoj snazi grada i privrednom ambijentu. Potencijal je velik za dalji razvoj i na tome radimo svakodnevno. Pre nekih mesec dana sam sa mojim Novosađanima podelio divnu vest o dolasku nove investicije kineske fabrike Lianbo za koju će CTP izgraditi fabriku u radnoj zoni Kać. Kompanija Lianbo se bavi proizvodnjom metalnih delova za sve vrste motora u autoindustriji, a ono što potvrđuje nivo kvaliteta proizvoda ove fabrike jeste činjenica da su neki od najpoznatijih klijenata Folcvagen i Nidek.

Ovo je budućnost našeg Grada, naše države! Uz pomoć i podršku Predsednika Republike Srbije Aleksandra Vućića, uspeli smo da se izborimo da još jedan svestski gigant izabere Srbiju i naš Novi Sad, i da ime Lianbo uveća ukupnu suštinsku vrednost daljeg razvoja industrujskih zona u našem gradu, sa dominatnim razvojem auto industrije i fabrika koje posluju u toj privrednoj grani. Lianbo investicija je vredna 75 miliona evra, od čega će 15 miliona evra biti uloženo u infrastrukturu i izgradnju objekta, dok će 60 miliona evra iznositi vrednost same investicije. U prvoj fazi ova fabrika će zapošljavati 500 lica.

Centralni prečistač u Rokovom potoku u Petrovaradinu

Spominjalo se u javnosti da sledi realizacija druge faze projekta „Čista Srbija” u našem gradu. Da li je našem gradu odobrena druga faza, koja vrednost je u pitanju i šta će sve biti rađeno? Koliko gradu znači kada ovoliko velike projekte u celosti finansira država?

- Tako je, fantastične vesti za naš Grad. Vlada Republike Srbije je prethodne nedelje odobrila našem Gradu realizaciju druge faze projekta “Čista Srbija” koji podrazumeva izgradnju 30.940 metara kanalizacione mreže i prečistača otpadnih voda na Čeneju, vrednosti 28,2 miliona evra. Divne vesti za mnoge delove našeg Novog Sada. Podsetio bih i da je realizacija prve faze ovog projekta u toku, vrednosti 27,3 miliona evra. Iskoristio bih priliku i da se zahvalim ministru Milošu Vučeviću na naporima koje je uložio da Grad Novi Sad bude deo ovog projekta i to u ovolikom obimu. Kada je u pitanju kanalizacioni sistem Grada, projekti koji su obuhvaćeni drugom fazom od strateške su važnosti i deo projekata je direktno vezan za ono što sledi u narednoj trećoj fazi realizacije projekta, a to je izgradnja Centralnog prečistača otpadnih voda u Rokovom potoku u Petrovaradinu. Iskoristio bih ovu priliku i da obradujem građane onih delova u kojima trenutno nema izgrađene mreže i gde će biti izgrađena kanalizaciona mreža. Građani Gornjih livada na Klisi će se uveren sam veoma obradovati obzirom da u skladu sa projektno – tehničkom dokumentacijom počinjemo izgradnju kanalizacione mreže u dužini od više od pet kilometara. Rekonstrukcija kolektora kanalizacije u Maksima Gorkog, nakon čega nam sledi i uređenje saobraćajnih površina, takođe je veoma značajan za naš grad. Kako sam rekao niz projekata ukupne dužine preko 30 kilometara mreže. Potpisivanje aneksa ugovora sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sledi početkom naredne nedelje, a nakon toga što brža realizacija svih aktivnosti i početka izgradnje.