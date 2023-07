POTRESNA ISPOVEST PREDRAGA PANTIĆA: Kurtijeva policija drži mog oca Dejana u pritvoru bez istrage i ikakvih dokaza

Predrag Pantić, sin uhapšenog bivšeg policajca Kosovske policije Dejana Pantića kome je mera kućnog pritvora produžena na još dva meseca, rekao je za Kosovo onlajn da se život njegove porodice pretvorio u "pakao koji i dan danas traje" i da se, uprkos velikim očekivanjama da će njegov otac biti pušten da se brani sa slobode, agonija nastavlja jer je "zatvoren u četiri zida" već osam meseci, iako je lošeg zdravstvenog stanja. Predrag Pantić kaže da je mnogo puta u glavi "vraćao film" i pitao se kako u zatvoru može biti čovek koji nikada nije bio u sukobu sa zakonom, čak nije napravio nikada ni saobraćajni prekršaj.

- Mojoj porodici se život pretvorio u pakao 10. decembra i taj pakao i dalje traje. Mi smo obična radnička porodica koja nikada nije imala problema sa zakonom. Dejan je čovek u godinama, ima troje dece i tri unuka i umesto da vreme provodi u igri i šetnji s unucima, on je zatvoren u četiri zida na pravdi Boga. Ponavljam, nikada nije imao nijedan saobraćajni prekršaj, a kamoli neka druga nedela, ali to im nije smetalo da ga pritvore bez ikakvih dokaza - kaže Predrag.

On naglašava da je svaki datum kada se bliži istek kazne za njegovog oca nova nada koja se uvek ugasi, kao prethodna, jednoličnim saopštenjem o produženju pritvora.

- Poslednja odluka o produžetku pritvora nas je jako pogodila. Imali smo velika očekivanja da je to kraj kućnog pritvora, da će ga pustiti konačno da se brani sa slobode, ali to se ponovo nije desilo. Svi pravnici i ljudi koji poznaju zakon govore da je kućni pritvor mera koja traje mesec, dva, tri najviše... Ali, eto, njemu produžavaju četvrti put na još dva meseca. Ukupno će biti osam meseci u kućnom pritvoru s ovim poslednjim rešenjem - navodi on.

Pantić objašnjava da je slučaj njegovog oca komplikovan od samog početka i čudi se da to nije privuklo pažnju brojnih nevladinih organizacija koji se bore za ljudska prava.

- Niko nas iz NVO nikada nije kontaktirao. Da podsetim, da je on 17 dana bio otet, bez ikakvih informacija gde se nalazi i u kakvom je stanju. Nismo znali da li je živ uopšte, prekršeni su svi zakoni i sva ljudska prava. Presedan u 21. veku usred Evrope. I niko, ali niko se nije oglasio, osudio ili pokušao da nam pomogne od strane NVO - ističe on.

Predrag pojašnjava da je njegov otac, uprkos čvrstom alibiju, ipak završio u zatvoru, a da do danas nije pokrenuta istraga, niti podignuta optužnica.

- Što se tiče istrage, Dejan je imao alibi. Uopšte nije bio u blizini događaja za koji ga okrivljuju i to je kasnije svima bilo jasno. Ali to ih ne sprečava da ga i dalje drže u pritvoru bez ikakvih dokaza. Čak su odbili i naš predlog da bude pušten da se brani sa slobode uz plaćeno jemstvo. Totalno smo nemoćni, iako nema nikakvih dokaza, iako se ništa ne dešava što se tiče neke istrage. Istrage nema, optužnica nije podignuta, sve stoji kao i pre sedam ili osam meseci, a čovek propada i cela jedna porodica - navodi Pantić.

Dejan Pantić je, prema Predragovim rečima, zbog zdrastvenih problema bio hospitalizovan i produžetak kućnog pritvora ugrožava njegovo zdravlje, a za svaki odlazak kod lekara mora da podnosi nove molbe za odobrenje lekarskog pregleda.

"Otac je jako lošeg zdravstvenog stanja, pored kardioloških problema koje ima, javili su mu se i urološki problemi, zbog kojih je 10 dana bio hospitalizovan u KBC Kosovska Mitrovica. Naš advokat je zbog toga tražio od sudije da ga pusti da se brani sa slobode, jer mu je potrebna ozbiljna nega, zdravstveni tretman, šetnja... Ni to im nije bilo dovoljno da ga puste da se bar brani sa slobode. Sada svaki put moramo da zvanično tražimo odobrenja policije da ga vode kod lekara, jako je to mučno. Tortura nad njim i dalje traje i jako se brinemo za njegovo fizičko i psihičko stanje, jako je nestabilan. Ne znamo kome da se obratimo i čemu da se nadamo. Jasno nam je da je moj otac izabran kao primer, gde je jedan potpuno nevin čovek optužen za takva nedela. Primer da se zastraši ceo narod i politički i institucionalno protera sa ovih prostora. I možemo da vidimo da to i dalje rade svih ovih meseci - zaključio je Predrag Pantić za Kosovo onlajn.

foto: Kosovo online Uhapšen na povratku iz Raške Dejan Pantić je bio pripadnik Kosovske policije koju je napustio početkom novembra prošle godine kada su se Srbi povukli iz prištinskih institucija. Uhapšen je 10. decembra na prelazu Jarinje kada se sa suprugom vracao iz Raške, a Priština ga tereti da je organizovao "teroristički napad" na prostorije CIK na severu Kosova. Njegov advokat i porodica su isticali da je Pantić danima bio bez potrebne terapije, da je srčani bolesnik i da nisu uspevali ni da se čuju s njim.