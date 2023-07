Ministar VUČEVIĆ: Dobijamo 300 budućih Kobri i pripadnika 72. i 63. jedinice, novi konkurs za specijalce u avgustu

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević najavio je danas u gostovanju na Prvoj televiziji da će do kraja godine biti raspisano nekoliko konkursa za prijem u vojsku, kao i da se u avgustu očekuje novi konkurs za specijalne jedinice.

Završena obuka za prvu grupu specijalaca

-Centralni događaj će biti početkom sledeće nedelje na Pasuljanskim livadama, kada očekujemo da dođe i predsednik Srbije. Dejstvovaćemo iz avijacije, tenkovskim četama, izviđačkim četama, sve što predstavlja srce vojske. Završena je obuka za prvu grupu specijalaca za Kobre, 72. i 63. jedinicu. Oni od 1. avgusta ulaze u jedinice. Juče smo imali razgovor sa predsednikom general Mojsilović i ja, krajem avgusta raspisujemo novi konkurs za specijalne jedinice. Čućete kada vam se pokažu novi mladi vojnici i dobiju ta primanja koja su atraktivna, ali mogu i da svediće o svom iskustvu. Dobijamo 300 novih specijalaca, a do kraja godine raspisaćemo nekoliko konkursa za Vojsku Srbije.

Oni se naoružavaju, sve je to ofanzivna oprema i znamo gde ih drže

Ministar je istakao da Priština nije kupila ništa od Turske, već da sve donacija u poslednjem paketu naoružanja za tzv. Kosovske snage bezbednosti.

-Ne samo Barjaktar, već i druge moćne sisteme, haubice i minobacače, moćan protiv tenkovski sistem Unkas, to je možda i moćnije od Džabelina, onoga što je zapadna hemisfera slala Ukrajini za rat sa Rusijom. Ono što je finansijski vrednije su bespilotne letelice, Turska je isporučila pet letelica kosovskim Albancima i sve to skupa predstavlja kršenje Rezolucije 1244 i sporazum iz Kumanova između Vojske Jugoslavije i NATO pakta, da tu može da bude prisutna samo vojska NATO pakta. To su svakako situacije koje menjaju stanje na terenu i predstavljaju bezbednosni rizik. To je ofanzivno oružje, haubice su ofanzivno oružje. Oni se naoružavaju, ali i šalju svoje oficire u različite zemlje NATO pakta. Očekujemo da KFOR ne dozvoli bilo šta što izlazi van sporazuma. NATO kao alijansa ne učestvuje u formiranju albanske vojske na Kosovu. Nova albanska vojska sa ciljem da se dovede do ujedinjenja s Albanijom. Srbija će se voditi kroz diplomatiju. Mi ne želimo da uđemo u trku s naoružanjem s nekim ko je tek na početku. Očuvanje mira i stabilnosti je nacionalni interes Srbije. Od više dece do investicija. Ako ne budemo imali dece ne vredi nam ništa. Ovo je bitka za ljude ali mi pažljivo gledamo šta je to što se dešava kod nas u dvorištu a može da zapali celu kuću. Može da ugrozi ali ne može da se nosi s Vojskom Srbije. Ne možete da potcenite, nije to plašljivac za decu. Nama je ovo jasna naznaka da imaju strategiju razvoja svoje vojske na Kosovu. Vojska Srbije i naše dve agencije su detaljno pratile iskustva baš tih letelica na ratištima. Nije za potcenjivanje, to do sada nismo imali na ovoj teritoriji. Nema spavanja, potcenjivanja i smejanja. Pitanje je ko upravlja ovim letelicama. Znamo gde ih drže, oni su u Đakovici.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Od nacionalnog interesa je da imamo dobre odnose s Turskom

On je naglasio i da je dobro što se predsednik Vučić sastao sa Stoltenbergom, te da oni drže jedan korektan pristup.

-On nije imao ostrašćene izjave. Srbija ima interes da čoveku koji je u lancu odlučivanja na visokoj poziciji predstavi situaciju na KiM. Predsednik Vučić je odneo celu dokumentaciju svega onoga šta se dešava na KiM po dolasku Aljbina Kurtija. Ako s nekim možete da pričate iskreno o situaciji na KiM je KFOR. Oni su jedna adresa s kojom može da se razgovara. Nadam se da se neće promeniti situacija s dolaskom novog komandanta. Imate činjenicu da je turski kontigent najbrojniji u KFOR, dobili su donaciju od Turske i imate činjenicu da nakon 24 godine dolazi za komandanta KFOR general iz Turske. To se sve preklapa, neko bi rekao da je slučajnost. Ali ono što je jasno da je Turska tu sve prisutnija i hoće da igra važnu ulogu na ovom području. Od našeg nacionalnog interesa je da gradimo što bolje odnose s njom. Te odnose uvek držimo političkom nivou. Nije nam prijatno ni kada čujemo da je turska vojska smeštana na Kosovu u kasarni Sultan Murat.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Pogrom Srba u "Oluji" prvi put u Republici Srpskoj

Ministar se osvrnuo i na sastanak predsednika Vučića sa Dodikom i patrijarhom Porfirijem i obelodanio gde će ove godine biti obeležena godišnjica od zločinačke akcije "Oluja".

-Važno je srpsko jedinstvo koje je u ovim okolnostima nije fokusirano da donese nekome nešto loše. Valjda je prirodno, kao što i drugi narodi mogu da rade. I bez papira je normalno da isti narod sarađuje, toliko smo povezani. Ono što je bitno je da ćemo ove godine pogrom Srba u zločinačkoj akciji Oluji obeležiti u Republici Srpskoj, u Prijedoru. Po prvi put u Republici Srpskoj. Dogovorili su s patrijarhom Porfirijem i Dodikom u tim danima sastanke.

