Azdejković u Telcastu: Zašto bojkotuje Prajd i šta su organizacije uradile za LGBT zajednicu

Novu sezonu podcasta Telekoma Srbija - Telcast, u susret Prajdu otvorio je Predrag Azdejković, novinar, menadžer u kulturi, pozorišni i filmski producent i LGBT aktivista.

U razgovoru sa voditeljkom i urednicom Minjom Miletić, Azdejković govori o razlozima zbog kojih bojkotuje ovogodišnji Prajd, šta zamera organizacijama koje se bave pravima LGBT populacije, ali i kako izgleda aktivizam na društvenim mrežama, a kako u realnom svetu.

On je negodovao jer ne postoje sigurne kuće za LGBT. “Nije normalno da u Beogradu od dva miliona stanovnika ne postoji safe house za LGBT populaciju. Roditelji će izbaciti dete iz kuće i gde će on onda? Samo će ga potapšati po ramenu i reći da je jako žalosno to što se desilo, ali on u stvari nema gde da ode”, navodi on.

Azdejković ističe da je stvarna potreba LGBT osoba sigurnost i zaštita i naglašava važnost postojanja adekvatnih mehanizama koji će ih zaštititi i rešiti probleme s kojima se suočavaju.

