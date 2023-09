Sve o privlačenju radnika i ljudskim potencijalima saznajte na HR.Weekendu u Rovinju

Beograd, 4. septembar 2023. - Nedostatak radne snage snažno utiče na poslovanje kompanija, a jedan od najnovijih izazova s kojim se kompanije suočavaju je zapošljavanje strane radne snage u svim sektorima, od niskokvalifikovanih poslova, do poslova za koje su potrebna specifična znanja. Kako kompanije prolaze kroz procese inkluzije stranih zaposlenih i kako možemo sistematičnije pristupiti tome, tema je koja je aktuelna u javnoj sferi. Upravo je tom temom na HR.Meetup-u najavljen program prvog HR.Weekenda koji će se od 21. do 24. septembra, u sklopu Weekend Media Festivala, pod pokroviteljstvom Adrisa, održati u staroj Fabrici duvana u Rovinju. Aktuelne teme iz područja upravljanja ljudskim resursima, sagledane iz drugačijeg ugla koji propituje postojeće prakse i otvara neka nova rešenja, predstaviće međunarodni i domaći stručnjaci.

Nova tehnologija iz godine u godinu unosi velike promene, kako društvene tako i promene u radnoj snazi. Ove godine ključnu ulogu u oblikovanju svakodnevnog načina života i poslovanja odigrala je upravo veštačka inteligencija. U današnjem, digitalizovanom svetu, ona je promenila i način na koji se upravlja ljudskim resursima. Na panelu RE-imagining HR - “back to human” in a world of Generative AI, panelisti Asmus Komm, partner u nemačkoj kancelariji kompanije McKinsey & Company, kao i Florian Pollner, partner u McKinsey kancelariji u Švajcarskoj, ispričaće vlastita iskustva kako u korporacijama zadržati ljudske vrednosti, ali i lični pristup i kako se prilagoditi okruženju gde AI ima sve značajniju ulogu. Poznati neuronaučnik dr. Nikolaos Dimitriadis, koji neuronauku primenjuje u poslovnom i obrazovnom sektoru već više od 15 godina, svoje bogato iskustvo rada s vodećim brendovima poput IKEA-e, IBM-a, JTI-a, Nestle-a, Johnson&Johnson-a, AstraZenece, T-Mobilea, Pierre Fabrea, Coca-Cole i mnogim drugima, podeliće na panelu It’s not you, it’s your brain.

Današnji svet je brz i dinamičan, što često sa sobom nosi izazove koji su nevidljivi, ali imaju veliki uticaj na radno okruženje. Stanje iscrpljenosti i stresa na poslu česta je pojava koja ne zaobilazi nijednu industriju, a dolaze gotovo neprimetno i podmuklo, stoga će domaća klinička psihološkinja prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić rastumačiti Što znači burnout i kako se razlikuje po različitim generacijama. Iako je ovo tek prvo izdanje, vrhunskih stručnjaka na HR.Weekendu neće manjkati, a jedna od njih svakako je i Munawar Ahmed koja radi kao gostujuća predavačica na Stanfordu, učeći iskusne timove kako efikasno i humano delovati. Uz to, publici će na panelu Generacija koja menja sve - traže li previše ili podižu standarde preneti kako privući, motivisati i zadržati jednu od najdinamičnijih i najuticajnijih generacija na radnom tržištu, Gen Z, jer mladi ne samo da menjaju svet, već i postavljaju nove standarde za organizacije. Uvoz stranih radnika unosi mnoge promene u ideje, perspektive i rešenja organizacija, a Hoće li nas inkluzija stranih radnika promeniti razjasniće Antea Popović, direktorka sektora ljudskih resursa u Victus Group, Tina Turk Lupieri, direktorka ljudskih resursa u Maistra Hospitality Group, Stjepan Jagodin, direktor u Pinoy385 i Marina Jurić, direktorka ljudskih resursa u Aminess Hotels & Resorts.

Program će obogatiti i Tanja Bulbuk Jergović, potpredsednica Uprave za ljudske resurse kompanije Infinium i Ana Petrović, Regionalna voditeljka ljudskih potencijala u Endavi, koje će na panelu Nije sve ispalo kako smo hteli govoriti o HR stručnjacima koji se često suočavaju s izazovima i neočekivanim preprekama u svojim nastojanjima oblikovanja produktivnog i sigurnog radnog okruženja.

Ovogodišnji HR.Weekend donosi raznoliku i bogatu paletu predstavnika iz raznih industrija, stvarajući pravi balans između perspektiva i iskustva. Prisutnost predstavnika IT industrije donosi uvid u dinamiku brzog tehnološkog napretka i njegov uticaj na ljudske potencijale. Naučnici Boris Jokić i Nataša Jokić Begić upozoriće na potrebu za kontinuiranim razvojem i učenjem, dok će predstavnici proizvodne industrije podeliti svoja iskustva u upravljanju radnom snagom. Retail i ugostiteljstvo nude perspektive o upravljanju timovima u industriji s interakcijom s kupcima, a telekomunikacije će posetioce uvesti u svet brže promene i staviti naglasak na potrebu za fleksibilnošću. Isto tako, program će obuhvatiti i konsultante koji će predstaviti širu sliku, donoseći uvide i rešenja koja se mogu primeniti u HR-u.

HR.Weekend okuplja najveća imena u industriji što ovaj događaj čini nezaobilaznim za sve koji se bave ljudskim resursima. Zato sve novosti o održavanju HR.Weekenda možete pratiti putem Facebook, Instagram i LinkedIn profila.

