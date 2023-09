MIROVIĆ: POKRAJINSKA VLADA ZAJEDNO SA VLADOM SRBIJE UREĐUJE LOKALNE I REGIONALNE PUTEVE ŠIROM VOJVODINE

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović prisustvovao je danas potpisivanju ugovora o prenosu novčanih sredstava između Pokrajinske vlade i Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za finansiranje izrade plana detaljne regulacije, idejnog rešenja i projekta, kao i pratećih studija i elaborata, za izgradnju saobraćajnice (obilaznice) Novi Sad – Veternik – Futog – Begeč – Gložan – Čelarevo – Bačka Palanka i izrade tehničke dokumentacije, studija, elaborata i urbanističko-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta od Temerina do Bečeja.

Reč je o projektima vrednim 250 miliona dinara od čega je ovim ugovorom Pokrajinska vlada obezbedila 125 miliona dinara.

Ugovor su potpisali pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Ognjen Bjelić i direktor JP „Putevi Srbije“ Zoran Drobnjak.

Predsednik Mirović je naglasio da je danas potpisan ugovor za pripremu projektne dokumentacije o izgradnji velike severne obilaznice oko Novog Sada.

„Zajedničkim novcem ćemo u naredne dve godine pripremiti projektnu dokumentaciju za izgradnju obilaznice, koja će omogućiti da u budućnosti kamioni više ne idu kroz Novi Sad“, rekao je Mirović.

Mirović je dodao da Vlada Srbije priprema izgradnju mosta između Bačke Palanke i Neština što će, zajedno sa obilaznicom oko Novog Sada, značiti za Novi Sad, Bački Petrovac, Bačku Palanku, Bač i za brojna sela koja će imati pristup brzoj saobraćajnici.

“U toku je i priprema projektne dokumentacije koja planira drugu saobraćajnu traku do Bačkog Jarka i obilaznicu oko Temerina u dužini oko 12 kilometara”, naveo je Mirović.

Predsednik Mirović i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišli su danas i radove na rekonstrukciji deonice državnog puta kroz Sremske Karlovce, za šta je Pokrajinska vlada obezbedila 307 miliona dinara.

Mirović je dodao da je put kroz Sremske Karlovce jedan od najopterećenijih, te da oko 9.500 automobila i gotovo 1.000 kamiona tokom dana prođe tim putem. On je još dodao da taj put nije rekonstruisan još od kraja 60-ih.

Predsednik je naglasio da je važna vest to da će ove godine početi izgradnja autoputa od Beograda do Zrenjanina, a kasnije od Zrenjanina do Novog Sada. U narednim nedeljama počeće izgradnja takozvanog „smajlija“ – brze saobraćajnice od granice naše zemlje sa Hrvatskom do granice sa Rumunijom, od Sombora do Srpske Crnje.

„Nastavićemo zajednički da radimo i uređujemo autoputeve, brze saobraćajnice i lokalne puteve na teritoriji Vojvodine“, izjavio je ministar Vesić i istakao da je gotovo 100 miliona evra uloženo u saobraćajnu infrastrukturu u Vojvodini.

Vesić je ovom prilikom najavio da nas očekuje i rekonstrukcija dve regionalne pruge u Vojvodini. Reč je, prema njegovim rečima, o paralelnoj pruzi sa brzom prugom – Pančevo – Kikinda – Subotica i pruga Sombor – Vrbas.

Događaju je prisustvovao i predsednik opštine Sremski Karlovci Aleksandar Stojkečić.

Pokrajinska vlada