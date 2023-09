UPOZORENJE MEDVEDEVA AMERICI: Da li bi SAD mogle da se suoče sa još jednim terorističkim napadom?

Dmitrij Medvedev, predsednik ruskog Veća bezbednosti i bivši ruski predsednik i premijer, izjavio je juče na svom Telegram kanalu da bi SAD uskoro mogle da dožive napad poput onog 11. septembra 2001, samo što bi taj napad mogao da bude sa nuklearnim ili biološkim oružjem. Medvedev je svoje pretnje objavio samo dan pre godišnjice terorističkih napada u kojima je poginulo oko 3000 ljudi 11. septembra 2001.

Medvedev, koji je bio predsednik Rusije od 2008. do 2012. i premijer od 2012. do 2020., u poslednjih godinu i po dana često je pretio Zapadu nuklearnim oružjem. Juče je na svom Telegram kanalu objavio, kako je rekao, "nekoliko reči uoči 11. septembra". U objavi je ismejavao SAD zbog, kako je rekao, "arogancije i odvratnog narcizma" među zapadnim nacijama i "univerzalne arogancije o bilo kojem pitanju". Takođe je tokom prošlog meseca u intervjuu za rusku državnu novinsku agenciju Tass Medvedev dao slične komentare sugerišući da SAD i druge zapadne zemlje guraju svet bliže trećem svetskom ratu. On je istakao i da su SAD uvele nezakonita ograničenja Rusiji i njenim prijateljskim državama.

Da li su pretnje Medvedeva ozbiljne?

Da li Amerika može da se suoči sa novim aktom terorizma?

Od koga trenutno Americi preti najveća opasnost?

Kakva je bezbednosta sitaucija na bliskom istoku od povratka Talibana na vlast?

Gosti “Usijanja”:

Ilija Životić - stručnjak za terorizam i bezbednost

Stevan Ignjatović - pilot u penziji

Urednica i voditeljka: Jelena Pejović

